توايس تكشف عن أغنية إنغليزية جديدة

الدكتورة نبيلة يون أون كيونغ: اللغة العربية حياتي ونفسي
2023-01-06
#أخبار الساحة الفنية l 2023-01-09
فتحت فرقة "توايس" عامها الجديد بالكشف عن أغنيتها الإنغليزية الجديدة بعنوان "ضوء القمر وشروق الشمس" يوم العشرين من يناير.
وستعود الفرقة بشكل رسمي بإصدار ألبوم مصغر جديد في شهر مارس القادم.
وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الكامل الحادي عشر بعنوان "بين 1 و2" في شهر أغسطس من العام الماضي.
2023-01-06
2023-01-06
2023-01-06
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