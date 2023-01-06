توايس تكشف عن أغنية إنغليزية جديدة

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فتحت فرقة "توايس" عامها الجديد بالكشف عن أغنيتها الإنغليزية الجديدة بعنوان "ضوء القمر وشروق الشمس" يوم العشرين من يناير.

وستعود الفرقة بشكل رسمي بإصدار ألبوم مصغر جديد في شهر مارس القادم.

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الكامل الحادي عشر بعنوان "بين 1 و2" في شهر أغسطس من العام الماضي.