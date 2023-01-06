وكالة واي جي تطلق فرقة نسائية جديدة

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شاركت وكالة "واي جي" الترفيهية بأول فيديو تشويقي تعريفي لفرقتها النسائية الجديدة "بيبي مونستر" في قناتها على يوتيوب.

وفي الفيديو التشويقي الذي يحمل عنوان "الحركة التالية"، يتحدث فنانو الوكالة عن الفرقة الجديدة.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالفرقة بعد، لكن الشيء الوحيد الواضح هو أن الفرقة ستتكون من 7 عضوات.

وستكون فرقة "بيبي مونستر" أول فرقة نسائية تطلقها وكالة "واي جي" منذ 7 سنوات بعد أن أطلقت فرقة "بلاك بينك" في عام 2016.