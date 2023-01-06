الممثل لي جونغ سوك والمطربة الممثلة آيو يؤكدان مواعدتهما

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تبين أن الممثل "لي جونغ سوك" يتواعد مع المطربة والممثلة "آيو".

وأكدت وكالة "هايز يوم ستوديو" المسؤولة عن الممثل "لي" صحة أنباء تفيد بوجود علاقة بينه وبين المطربة "آيو".

وقالت الوكالة إن النجمين قد قضيا معا إجازة الكريسماس في اليابان، موضحة أنهما يتواعدان منذ 4 أشهر. كما قالت إن علاقتهما قد تطورت من علاقة زميلي عمل مقربين إلى علاقة حبيبين، واستمر الاثنان في الالتقاء ببعضهما البعض بشكل جدي.

وتقدمت وكالة "إيدام" الترفيهية المسؤولة عن المطربة "آيو" أيضا لتأكيد علاقتها بالممثل "لي"، قائلة إن علاقة الاثنين قد تطورت مؤخرا إلى حبيبين.