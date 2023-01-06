ⓒ Getty Images Bank

بكى "مان-غم" حين سمع رجاء معلمه الذي وقف يطالب بمساعدة الأطفال الذين فقدوا آباءهم أثناء الحرب. كان يرى أن معاناتهم أكبر من معاناته. كان قد فقد والده وشقيقته ومنزل العائلة خلال فيضان الصيف الماضي، فلم يتبق من الأسرة سوى "مان-غم" ووالدته.

كان آخر وقت لتسديد المائة هوان المحددة لمصاريفه الدراسية قد مر بالفعل، ولكنه كان يتمنى من كل قلبه لو يستطيع أن يتبرع بخمسين هوان ليتامى الحرب. عندما سمعت والدته بأمر جمع التبرعات لهم، حاولت أن تحصل على مالٍ لتساهم به، ولكنها لم تستطع.









'راح يتحسس المكان، فوجد أنها لم تكن بيضة واحدة، بل ثلاث. خطرت له فكرة، ربما يستطيع أن يحصل على خمسين هوان على الأقل إذا باع البيضات الثلاث في السوق. قال في نفسه: "إنها جريمة. سرقة ممتلكات الآخرين جريمة". راح مان-غم يكرر تلك العبارة في نفسه محاولًا أن يترك البيضات وشأنها. ولكن صورة الأيتام الذين يتضورون جوعًا تمثلت أمام عينيه. شعر كأنهم يحيطون به ويتعلقون بكتفيه وهم يرجونه أن ينقذهم. وقبل أن يدرك ما يفعله تمامًا، كان قد أمسك البيضات الثلاث بيديه المرتعشتين'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

لا شك أن "مان-غم" شعر بالكثير من المشاعر المتناقضة المرتبكة وخاض صراعات داخلية صعبة عندما وجد نفسه يأخذ بيض البط ويبيعه في السوق. وكان شعوره بالذنب قويًّا، فتبرع بثمن البيض كاملًا ولم يحتفظ بشيء. وخاتمة القصة ترينا كيف كانت تلك الفترة يشوبها الكثير من التناقضات، لأن الشخص الذي كان يجب أن يؤنبه الجميع لم يكن "مان-غم"، بل الكبار الطماعين أمثال عمدة البلدة. فبسبب خبث العمدة وطمعه، وجد "مان-غم" نفسه مضطرًا إلى السرقة كي يتمكن من تحقيق غرضه في مساعدة الأيتام. ورغم أن غرضه كان نبيلًا، تعرض للإهانة والتوبيخ والفضيحة في النهاية. ولذلك فإن مشهد النهاية ينتقد الواقع الذي يؤنب فيه نبلاء النفس المقهورين ظلمًا بلدًا من الطماعين والأنانيين الذين يستحقون العقاب بالفعل.









'أخرج المعلم 60 هوان من الدرج وألقاها على المكتب. "إياك أن تفعل شيئًا كهذا مجددًا. اشتري بيض البط الذي بعته وخذه إلى منزل العمدة حالًا". 'في اللحظة التي ألقى فيها المعلم المال على المكتب، لم يستطع مان-غم أن يتحمل أكثر من ذلك، وانفجر باكيًا. راح كتفاه يرتعشان، وسقطت دموعه على المال. المعلم: "خذ المال واخرج". أخذ مان-غم المال بيديه المرتعشتين. شعر بقلبه ينفطر وهو يتذكر طيف المشاعر الذي دار في صدره في اليوم السابق حين تسلم ثمن بيض البط. راحت دموعه تتساقط على الأرض مشكلة أثرًا من النقاط. راح يبكي وهو يمشي متثاقلًا فوق دموعه، قبل أن يبكي المزيد من الدموع التي سيمشي عليها أيضًا'.









الكاتب "كييه يونغ-موك 계용묵"

- وُلد في صُن-تشون في مقاطعة بيونغ-أن الشمالية في 8 سبتمبر 1904، وتوفي في 9 أغسطس عام 1961.

- أول أعماله: قصة بعنوان "سد الدين"، وقد نشرت عام 1925.