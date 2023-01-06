استخدام الذكاء الاصطناعي لجمع النفايات القابلة لإعادة الاستخدام

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انتشر مؤخرا نوع جديد من الماكينات في المناطق السكنية وفي الشوارع، وكثير من الأشخاص لا يعرف ماذا تبيع هذه الماكينات. في الحقيقة، هذه الماكينات لا تبيع المنتجات مثل الماكينات العادية التي نشتري منها المشروبات أو بعض البضائع اللازمة للحياة اليومية، بل هي تجمع الزجاجات البلاستيكية المستخدمة. حيث أن هذه الماكينات تجمع الزجاجات الفارغة والمستخدمة، وأكبر ميزة تتمتع بها هذه الماكينات أنه عند وضع زجاجة واحدة فيها، فيمكن الحصول على 10 نقاط، والنقاط تختلف حسب أحجام الزجاجات. ويمكن استخدام هذه النقاط المجموعة، فكل 10 نقاط تعادل 10 وون كوري، وعند جمع ألفي نقطة فستكون ألفي وون، أي حوالي دولار ونصف. هذا يكفي لشراء بعض أنواع الحلويات. بهذه الوسيلة يمكن من خلال الزجاجات البلاستيكية المستخدمة أن نربح بعض المال، وفي نفس الوقت، نستطيع المساهمة في تقليل تلوث البيئة، وتدوير المصادر. وذلك بفضل الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الذي يجمع النفايات بعد تقسيمها إلى نفايات قابلة لإعادة الاستخدام، وغير قابلة لإعادة الاستخدام. يوجد حتى الآن حوالي 680 جهازا اشترته الهيئات الإقليمية والمحلية والشركات المدنية أيضا لتوزيعها في شتى أنحاء العاصمة سيول.

يُشار الي أن ألمانيا هي الدولة الأولى في هذا المجال، بنسبة معالجة للزجاجات البلاستيكية تبلغ 98 بالمائة، مقارنة بـ89 بالمائة في اليابان. وكوريا تحذو حذو هذين البلدين. خاصة فإن الزجاجات البلاستيكية الشفافة بدون ملصق، ستكون مصدرا مناسبا لإعادة الاستخدام، لكن إذا تم خلط هذه الزجاجات مع الزجاجات من الأنواع الأخرى، لا يمكن إعادة استخدامها. فمن المهم تقسيمها ومعالجتها بمفردها، وذلك بالتعاون فيما بين المستهلكين والمنتجين والشركات المعالجة.