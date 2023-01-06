احتفال بتخريج تلاميذ الأسر الأفغانية في مدينة أول سان

ⓒ Ulsan Metropolitan Office of Education

استقبلت كوريا قبل سنوات مجموعة من الأفغانين اللذين استقروا في مدينة "أول سان" في جنوب البلاد، وكان يبلغ عددهم 157 شخصا من 29 أسرة. وبالنظر الي وضعهم الأن وهل تأقلموا مع الحياة في كوريا. فقد بدأ أغلب ابناءهم في الالتحاق بالمدارس قبل الابتدائية والابتدائية والإعدادية والثانوية الواقعة بالقرب من مناطق مساكنهم، في الفترة الربيعية من العام الماضي. ومن بينهم، تخرج ثلاثة تلاميذ من المدرسة الابتدائية مؤخرا. يدل ذلك على تأقلمهم بشكل جيد مع الحياة الجديدة في كوريا، بعد التغلب على الصعوبات، مثل عوائق اللغة. ولذلك تكريما لهذه اللحظة ذات المعنى الخاص، احتفل مسؤولو المدرسة بتخرجهم، وتم عرض فيديو يضم مشاهد دراستهم في المدرسة، كما وزع مدير المدرسة شهادة التخرج على كل منهم مباشرة فوق المنصة. حيث أن تلك اللحظة تمثل ذكريات ثمينة بالنسبة لهم. خاصة في لحظة توزيع الشهادات، تم عرض أحلامهم وخططهم المستقبلية من خلال صور على الشاشة. وفي اثناء ذلك، لفت انتباه المشاركين في الحفل جملة كتبها التلميذ "وحيد" باللغة الكورية. قال: "لا تفقد الشجاعة". وكان قد شارك هذا الولد في مسابقة بعنوان "التحدث ثُنائي اللغة"، أي بلغتين. فإن هذه المسابقة شارك فيها التلاميذ الممتازون القادمون من كل أرجاء كوريا. وكان هو ممثل مدينة "أول سان"، وحصل على الجائزة الفضية. وقال أن حلمه المستقبلي أن يصبح شرطيا، أما التلميذان الآخران فيريدان أن يصبحا طبيبين. وفي حفلة التخرج، أقيم عرض قدمته فرقة غنائية مكونة من التلاميذ الكوريين والأفغانيين معا. ومن المنتظر أن يلتحق التلاميذ بالمدرسة الإعدادية، بينما سيلتحق المتخرجون من المدرسة الثانوية بالجامعة، وبعضهم الآخر سيشتغلون في القطاع المهني.