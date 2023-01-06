جدل حول مبلغ التهنئة النقدي في حفلات الزفاف

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بعد إلغاء هذه القيود التي تم اتخاذها اثناء فترة جائحة كورونا، تُقام حفلات الزفاف، ويزداد الجدل الذي ظل مستمرا منذ فترة طويلة، حول المبلغ الممنوح كتهنئة بالزواج. وذلك سبب ارتفاع أسعار السلع بدرجة كبيرة، وهو ما يضطرنا إلى زيادة هذا المبلغ، وبالتالي يزيد العبء على الناس. قبل أيام، انتشر خبرا أثار غضبا بين الجمهور، حول قصة أحد الموظفين في شركة. حيث دخل كموظف جديد قبل حوالي شهر، وبعد شهر، تزوج، وأقام حفلة زفافه. وبالطبع شارك زملاؤه في الحفل، وأعطوا العريس مبلغا معينا كتهنئة، لكنه فور رجوعه من شهر العسل، استقال من الوظيفة. فربما كان يهدف إلى جعل المزيد من الناس يشاركون في زفافه. ولذا تسائل صاحب الخبر عن استعادة المبلغ الذي أعطاه. حسب الخبر، فهذه المناسبة لم تكن هي الأولى، ولذلك تم تغيير النظام لينص على منح دعم مالي من الشركة للموظف الذي سيتزوج، بعد مرور أكثر من سنة من بدء عمله في الشركة. وتلاه خبر آخر حول تحديد المبلغ المناسب الممنوح للعروسين عند المشاركة في حفل الزفاف. لذلك هناك حاجة إلى اتفاق شعبي لحل الخلافات الناجمة عن ذلك.

جاء ايضا أن شخصا شارك في حفل زفاف زميله في الشركة، وأهداه حوالي 80 دولارا، ثم تناول الغداء المقَدم من قبل العروسين. ونظرا لثمن وجبات الطعام المقدَمة في حفل الزفاف الذي يعتبر مرتفعا نسبيا مقارنة مع وجبات الطعام المقدَمة في المطاعم العادية، فإن هذا المبلغ قد يكون غير كافٍ. وبعد رجوع هذا الزميل من السفر، وجه له اللوم بهذا الشأن، ومن ثم وُضعت مسألة تحديد مبلغ مناسب كتهنئة بحفل الزفاف. والتي كانت 40 دولارا في المتوسط، قبل سنوات، لكن الآن هذا المبلغ غير كاف. وقد زاد عدد الذين يدفعون حوالي 80 دولار. لكن هذا المبلغ قد يكون عبئا ماليا ملحوظا على الموظفين الجدد أو الصغار. وأحيانا قد نشارك في حفلات زفاف أكثر من مرة في الشهر. وحسب استبيان في هذا الشأن، فإن أغلب الناس يرون أن 78900 وون، أي حوالي 60 دولارا، هو المبلغ المناسب.