إقامة مهرجان وود ستوك الموسيقي للمرة الأولى في كوريا

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من المتوقع أن يقام مهرجان "وود ستوك" في الصيف القادم في كوريا، وهو يعد من أهم وأقدم المهرجانات الأمريكية الخاصة بموسيقى الروك. وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا المهرجان خارج أمريكا. وعقدت شركة "إس جي سي إنترتينمنت SGC엔터테인먼트" لتصميم العروض مؤتمرا صحفيا في مركز الصحافة الكورية بالعاصمة سيول يوم السادس من هذا الشهر. حيث أعلنت أنها ستنظم معرض "وود ستوك" للموسيقى والفن لعام ألفين وثلاثة وعشرين تحت شعار "الحرية والسلام والحب" في الفترة من الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من يوليو القادم بمناسبة مرور سبعين عاما على هدنة الحرب الكورية.

الجدير بالذكر أن مهرجان "وود ستوك" أقيم لأول مرة في مدينة نيويورك الأمريكية في عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين، وقد شارك فيه عدد من نجوم الموسيقى آنذاك بمن فيهم " جيمي هندريكس 지미 핸드릭스" و"جينيس جوبلين 재니스 조플린" لإظهار قمة ثقافة الروك في ستينيات القرن الماضي. وفي المهرجان الأول الذي أقيم من الخامس عشر إلى السابع عشر من أغسطس من نفس العام شارك فيه أكثر من أربعمائة ألف زائر من أجل الدعوة إلى الحرية ومناهضة الحروب والسعي إلى التنوع. وأوضح ناقد الموسيقى الشعبية "إيم جين مو 임진모" أن ستينيات القرن الماضي تمثل فترة ازدهار الموسيقى الشعبية التي كانت فيها فرقة "بيتلز 비틀스 " و"بوب ديلان 밥 딜런" و"أريثا فرانكلين 어리사 프랭클린" يعملون بنشاط، مشيرا إلى أن مهرجان "وود ستوك" يعتبر من أهم الملكيات الثقافية التي ترمز إلى هذا العصر. كما أكد على أن إقامة هذا المهرجان في كوريا تكتسب معنى مهما وكبيرا.

يذكر أنه كانت هناك محاولة لإقامة هذا المهرجان في كوريا في عام ألفين وعشرة إلا أنها لم تتحقق نتيجة لمختلف العوائق بما في ذلك حق البيع في استخدام اسم المهرجان واختيار ودعوة الفنانين المشاركين. وتوقع "كيم اون سو 김은수" رئيس الشركة المنظمة أن يسعد خبر إقامة المهرجان في كوريا محبي موسيقى الروك، وقال إنه يتصل حاليا بحوالي ثلاثين فرقة موسيقية لإبرام عقود للمشاركة في مهرجان الصيف القادم.