المواقف الإيجابية تساعد على ارتفاع جودة النوم

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قال فريق البروفسور "يون تشانغ هو 윤창호" في مستشفى جامعة سيول في منطقة بون دانغ، إنه أجرى دراسة حول حالة النوم لدى الكوريين شارك فيها ألفان ومائتان وتسعة وأربعون مواطنا كوريا. وكشف "يون" عن تأثير جودة النوم على شعور الشخص بأن عمره الذاتي أقل من عمره الفعلي. وقد سأل فريق البحث المشاركين "كم عمرك الذي تشعر به؟" ثم قيّم جودة نومهم حسب العمر والجنس والوظيفة وغيرها. وتم التعبير عن مؤشر جودة النوم فيما بين صفر وحتى إحدى وعشرين نقطة، بحيث تنخفض جودة النوم كلما ارتفع المؤشر. وبلغ مؤشر مجموعة أولئك الذين أجابوا بأن أعمارهم الذاتية أعلى من أعمارهم الفعلية أربعة فاصل ثلاثة نقطة، بينما بلغ مؤشر مجموعة أولئك الذين أجابوا بأن أعمارهم الذاتية أقل من الأعمار الفعلية ثلاثة فاصل ثمانية نقطة. وقال الفريق أن اتجاه انخفاض جودة النوم من خلال المبالغة في تقدير العمر الذاتي كان أكثر وضوحا بين أولئك الذين تتجاوز أعمارهم خمسين عاما. وأوضح أن العمر الذاتي يشير إلى درجة الوعي الذاتي بالتقدم بالسن، ولهذا فإن أولئك الذين يشعرون بأنهم أصغر من أعمارهم الفعلية يتخذون على الأرجح مواقف وسلوكيات إيجابية، الأمر الذي يساعد على ارتفاع جودة نومهم. ولكن أولئك الذين يشعرون بأن أعمارهم أكبر مما كانوا عليه بالفعل، يعانون على الأرجح من انخفاض جودة النوم بسبب المواقف والسلوكيات السلبية. وقال البروفسور يون إن فريقه اكتشف وجود علاقة بين العمر الذاتي وجودة النوم، مشيرا إلى أن التفكير الإيجابي ومحاولة الحفاظ على الصفات الشبابية من خلال ممارسة الرياضة قد يساعد على رفع جودة النوم. يشار إلى أن هذه الدراسة نُشرت في العدد الأخير من المجلة العلمية الدولية "طب النوم السلوكي".