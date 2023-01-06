البعثة الدبلوماسية المدنية الكورية فانك تفتتح موقعا للفن العسكري علي الإنترنت

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صرحت جماعة "فانك"، البعثة الدبلوماسية المدنية الكورية عبر الإنترنت، بأنها افتتحت موقعا خاصا للفن العسكري لخدمة الجميع في العالم باللغة الإنجليزية من أجل تعريف شعوب العالم برياضة التيكوندو. ويتكون هذا الموقع الإلكتروني من خمسة أركان وهي "لماذا التيكوندو، هيا نلعب التيكوندو، منشأ التيكوندو، التيكوندو نحو العالم وحولنا". وفي ركن "لماذا التيكوندو" يتم التعريف بهذه الرياضة الكورية التقليدية وقيمتها ومبادئها الأخلاقية ومختلف الأسباب لضرورة تعلمها، إلى جانب شرح الفوائد الناتجة عن تعلمها. وفي ركن "هيا نلعب التيكوندو" يتم تقديم معلومات عن حركاتها الأساسية وحكايات عن انتشارها في مختلف أنحاء العالم، بينما يتم التعريف بكوريا واللغة الكورية في ركن "منشأ التيكوندو". أما في ركن " التيكوندو نحو العالم" فيتم شرح الجهود لتحويل أماكن تدريب الرياضة في مختلف أنحاء العالم إلى ساحة للترويج لكوريا. ومن خلال زيارة هذا الموقع يمكن الاطلاع على جميع مواد الترويج ذات الصلة التي تم إنتاجها حتى الآن وتحميلها واستخدامها. وقال "بارك كي تيه" رئيس بعثة "فانك" إن عدد ممارسي التيكوندو يتجاوز مائة مليون شخص في مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن السبب في افتتاح هذا الموقع يرجع إلى تكوين رأي عام دولي حول اتخاذ التيكوندو كمادة رياضة رسمية في المدارس حول العالم.