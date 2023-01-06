توقعات بارتفاع الأسعار مع قرب عيد رأس السنة القمرية

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لم يتبق سوى أقل من أسبوعين للأحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، "سول"، حيث سيصادف يوم الثاني والعشرين من يناير الجاري. وفي ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تجتاح مختلف دول العالم، بما في ذلك كوريا، من المتوقع أن ترتفع تكلفة قضاء العيد هذا العام مقارنة مع العام الماضي. وهذا ما أكدته نتائج مسح أخير، حيث اتضح أن مصروفات موائد العيد ستزيد هذا العام بمقدار حوالي أربعة بالمائة مقارنة مع العام الماضي. ووفقا لنتيجة المسح، من المتوقع أن يبلغ متوسط مصروفات كل أسرة مائتين وأربعة وتسعين ألف وون، أي ما يعادل حوالي مائتين وعشرين دولارا. واستجابة لهذا الارتفاع في الأسعار، تعمل الحكومة الكورية على توفير مواد العيد بأسعار أقل باستخدام مختلف الطرق المتاحة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين العاديين. من ناحية أخرى، تبين أن عددا كبيرا من الكوريين يستغلون فترة إجازة عيد سول التي ستبدأ يوم الحادي والعشرين وتستمر حتى الرابع والعشرين من يناير، من أجل القيام برحلات إلى الخارج. وتبين أيضا أن معظمهم سيسافرون إلى دول جنوب شرق آسيا أو اليابان. وسوف يسافر ثمانية من بين كل عشرة كوريين حجزوا تذاكر للسفر خلال فترة العيد، إلى تلك الدول. في هذا السياق، قالت كالة هانا للسفر إن حوالي خمسة عشر ألف شخص سجلوا في رحلاتها الجماعية التي ستنطلق خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن عددهم زاد بمقدار حوالي سبعة آلاف ضعف مقارنة مع فترة عيد العام الماضي. ويُعتقد أن السبب في هذه الزيادة الكبيرة يرجع إلى أن عيد هذا العام هو أول عيد يحتفل به الكوريون بعد رفع إجراءات التباعد الاجتماعي منذ ثلاثة أعوام.