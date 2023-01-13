نور بيك سو يون: أحب في الثقافة العربية الاهتمام بالآخرين

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع نور بيك سو يون في 9يناير عام 2015.









الآنسة/ بيك سو يون، أو "نور" ، خريجة جامعة هان غوك للدراسات الأجنبية قسم اللغة العربية، ظلت تعمل في قسم التسويق الدولي بشركة سام سونغ لمدة ست سنوات، لكنها قررت ترك هذه الوظيفة وفتح مشروعها الخاص، وهو تأسيس معهد لتدريس اللغة العربية للكوريين.

وتقول نور في حديث شيق للقسم العربي إنها تنظر دائما للمستقبل، وترغب في أن يكون معهدها بداية لتأسيس شركة تقدم المعلومات للجهات الكورية الراغبة في تنفيذ أعمال تجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وعن أبرز ما يعجبها في الثقافة العربية، تقول المُعلمة نور إنها تحب العرب، خاصة اهتمامهم بالآخرين، مشيرة إلى أنها تلقت الكثير من الدعم خلال زياراتها لمختلف الدول العربية من الناس هناك.

نور تتحدث أيضا عن الصعوبات التي يواجهها الكوريون في دراسة اللغة العربية، وذلك خلال لقائها مع القسم العربي الذي يأتيكم ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المفضل "لقاء الجمعة".



