الدكتور حامد تشيه يفوز بجائزة الملك فيصل لعام 2023

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حيث قررت هيئة جائزة الملك فيصل العالمية منح جائزة الملك فيصل لعام 2023 في فرع "خدمة الإسلام" للأستاذ الدكتور الكوري "حامد تشيه يونغ كيل" بالاشتراك مع السفير النيجري "ناصر بن عبد الله".

يشار إلى أن الهيئة السعودية ظلت تمنح تلك الجوائز سنويا لمن أسهموا إسهاما كبيرا في خمسة فروع، وهي: خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم.

وأوضحت الهيئة أن الدكتور حامد قام بترجمة عدد كبير من الكتب الإسلامية، المتميزة بالجودة والدقة والوضوح، وسلامة اللغة ورصانة الأسلوب، وهو ما أسهم في نقل المعرفة عن أجزاء مهمة من الثقافة الإسلامية إلى مجتمعات الشرق الأقصى، وبالتحديد إلى المتحدثين باللغة الكورية.

ومن هذه الكتب ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية بتكليف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكتب أخرى منها: الأربعون النووية، ورياض الصالحين، ومختصر صحيح البخاري، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وكتاب النبي محمد، وكتب أخرى تعنى بتعليم الكوريين اللغة العربية وتُدرس في عدد من الجامعات الكورية.

وأضافت أنها قررت منح الجائزة للدكتور حامد تشيه تقديرا لجهوده الدعوية، المتمثلة في إلقاء العديد من الدروس والمحاضرات، وتنظيم الدورات للتعريف بالإسلام والدعوة إليه، وتدريسه اللغة العربية والعلوم الإسلامية في جامعتي ميونغ جي وهانكوك للدراسات الأجنبية، كما أنه يعد من الشخصيات الدعوية البارزة، الناطقة بغير العربية في قارة آسيا، ويتمتع بشخصية علمية رصينة، وانفتاح فكري، واعتدال ووسطية، مكنته من اختياره عضوا في عدد من الجمعيات الإسلامية.