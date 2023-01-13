فريق شاينيغ لجامعة سيول يقوم بأعمال تطوعية في الأردن

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قالت جماعة المساهمة الاجتماعية الدولية التابعة لجامعة سيول الوطنية في كوريا إن فريق "شاينينغ" بدأ في القيام بأعمال تطوعية في الأردن مؤخرا.

ومن المتوقع أن يقوم الفريق المكون من 22 من الطلبة والمستشارين والمشرفين في الجامعة، بأعمال تطوعية لخدمة الأطفال والأيتام من اللاجئين السوريين في منطقة الرمسة الواقعة في شمال محافظة إربد الأردنية.

الجدير بالذكر أن جماعة المساهمة الاجتماعية عبارة عن جماعة مكونة من طلبة الجامعة الوطنية الذين يقومون بأعمال تطوعية في المناطق الهشة اجتماعيا داخل وخارج البلاد في كل إجازة صيفية وشتوية.

ويُعد "شاينيغ" فريقا جديدا تم إنشاؤه هذا الشتاء من أجل القيام بمختلف أعمال المساهمة الاجتماعية في الأردن بالتعاون مع مركز الثقافة الكورية هناك.

وتضم أعماله تعليم الموسيقى والرسم والرياضة والنظافة من أجل الدعم النفسي للأطفال والأيتام السوريين من جهة، وتنظيم بعض العروض الثقافية الرامية إلى الترويج لموجة الثقافة الكورية "هالليو" في الأردن من جهة أخرى.

يشار إلى أن الجماعة الكورية تأسست في شهر فبراير من عام 2013 وظلت تقوم بتعليم وتنفيذ أعمال المساهمة الاجتماعية داخل وخارج البلاد اعتمادا على المسؤولية الاجتماعية والخبرات المبتكرة.