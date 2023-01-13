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من المقرر أن يلعب لاعب كرة قدم سوري في الدوري الكوري. فقد قال فريق "إف سي سيول " لكرة القدم مؤخرا إنه قام بتعزيز قدرة الهجوم من خلال إشراك اللاعب السوري "حسام عايش" في الفريق.

بهذا أصبح عايش أول لاعب سوري يخوض تجربة احترافية في كوريا التي يوجد فيها أحد أقوى بطولات الدوري الآسيوية.

وكان عايش يلعب في الدوري السويدي باستمرار منذ ظهوره في الساحة الاحترافية في عام 2013. ورغم أنه ولد في أسرة فلسطينية سورية في السويد، إلا أنه اختار الجنسية السورية العام الماضي للمشاركة في التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال الفريق الكوري إن عايش لاعب ممتاز يمتلك القدرة على اختراق الجانب باستخدام سرعته الكبيرة، وأيضا يتميز بمهارات فردية فائقة.