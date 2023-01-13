الألعاب الكمبيوترية الكورية تلقى رواجا كبيرا في الدول العربية والإسلامية

ⓒ Pearl Abyss

وفقا لتقرير أعده المعهد الكوري لتنمية المحتويات حول نتائج مسح على مستخدمي ألعاب الكمبيوتر في الخارج لعام 2022، كان بعض الدول العربية من أكثر الدول التي أنفقت على التمتع بألعاب الكمبيوتر الكورية العام الماضي.

ومع ارتفاع شعبية الألعاب الكورية جنبا إلى جنب مع ارتفاع شعبية الكي بوب هناك، تراجعت الصين وأمريكا اللتان كانتا قد احتلتا المركزين الأول والثالث على التوالي في عام 2021، لتحتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي عام 2022.

وكانت أكثر الدول التي أنفقت على الألعاب الكورية العام الماضي دولة قطر ثم تلتها الإمارات لتحتل المركز الثاني بينما جاءت الصين في المركز الثالث، وأمريكا في المركز الرابع.

أما أكثر الدول التي قضى مواطنوها وقتا للتمتع بالألعاب الكورية فهي دول إسلامية حيث جاءت باكستان في المركز الأول بـ237 دقيقة لكل فرد في نهايات الأسبوع، والإمارات في المركز الثاني بـ235 دقيقة لكل فرد، وقطر في المركز الثالث بـ227 دقيقة لكل فرد.

كما تبين أن أكثر أنواع ألعاب الكمبيوتر شعبية في الدول الإسلامية هي اللعبة الكورية "الصحراء السوداء" حيث احتلت هذه اللعبة المركز الأول من حيث مدى الشعبية في السعودية ومصر والإمارات وباكستان.

يشار إلى أن الصحراء السوداء تعتبر من أهم ألعاب الكمبيوتر الكورية التي تباع بـ12 لغة في حوالي 150 دولة حول العالم.