أتيز في المركز السابع في قائمة بيلبورد 200 للألبومات

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احتلت فرقة "أتيز" المركز السابع في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات بألبومها الأخير بعنوان "دور: من الشاهد" الذي تم إصداره يوم الثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إدراج ألبوم لفرقة "أتيز" ضمن المراكز الأوائل العشرة لقائمة "بيلبورد 200"، بعد أن كان ألبوم الفرقة الثامن بعنوان "العالم الحلقة الأولى: حركة" قد احتل المركز الثالثة في القائمة في شهر أغسطس من العام الماضي.