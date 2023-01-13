بويز تعود بجميع أعضائها في فبراير

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تخطط فرقة "بويز" للعودة بإصدار ألبومها الثامن في شهر فبراير.

وسوف يكون هذا الألبوم هو الأول منذ أن كشفت الفرقة عن ألبومها السابع بعنوان "كن حذرا" في شهر أغسطس من العام الماضي.

وسوف ينضم إلى إصدار الألبوم الجديد عضو الفرقة "إريك" الذي كان قد غاب عن الفرقة لأسباب صحية منذ شهر مارس ولم يتمكن من المشاركة في الترويج لألبوم الفرقة السابق.

وقد افتتحت فرقة "بويز" متجرا منبثقا في سيول في شهر ديسمبر من العام الماضي للاحتفال بالذكرى الخامسة على ترسيمها مع معجبيها.