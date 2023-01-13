الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

بويز تعود بجميع أعضائها في فبراير

#أخبار الساحة الفنية l 2023-01-13

من أغانى القمة

ⓒ Cre.ker Entertainment

تخطط فرقة "بويز" للعودة بإصدار ألبومها الثامن في شهر فبراير.

وسوف يكون هذا الألبوم هو الأول منذ أن كشفت الفرقة عن ألبومها السابع بعنوان "كن حذرا" في شهر أغسطس من العام الماضي.

وسوف ينضم إلى إصدار الألبوم الجديد عضو الفرقة "إريك" الذي كان قد غاب عن الفرقة لأسباب صحية منذ شهر مارس ولم يتمكن من المشاركة في الترويج لألبوم الفرقة السابق.

وقد افتتحت فرقة "بويز" متجرا منبثقا في سيول في شهر ديسمبر من العام الماضي للاحتفال بالذكرى الخامسة على ترسيمها مع معجبيها.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;