بي تي إس تفوز بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز القرص الذهبي

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فازت فرقة "بي تي إس" بالجائزة الكبرى في فئة الألبومات في الدورة السابعة والثلاثين من حفل جوائز توزيع جوائز القرص الذهبي، والتي أقيمت يوم السابع من يناير في بانغكوك عاصمة تايلاند.

وفازت الفرقة بجائزتين في فئتي ألبوم العام، وأفضل ألبوم، إلى جانب جائزة تيك توك غولدن ديسك للشعبية بألبومها بعنوان "بروف".

وفازت ثلاث فرق نسائية كورية هي "آيف" و"لي سيرافيم" "نيو جينز" بجائزة أفضل فنان جديد للعام، فيما فازت فرقة "آيف" بجائزة أفضل أغنية رقمية للعام بأغنيتها بعنوان "لوف دايف".