بلاك بينك تغني في مهرجان كوتشيلا فالي الأمريكي كفنان رئيسي

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من المقرر أن تؤدي فرقة "بلاك بينك" في مهرجان "كوتشيلا فالي" للموسيقى والفنون، وهو أكبر مهرجان موسيقي حجما في الولايات المتحدة.

وكشفت اللجنة التنظيمية لمهرجان "كوتشيلا فالي" عن قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان، قائلة إن فرقة "بلاك بينك" ستؤدي يومي الخامس عشر والثاني والعشرين من أبريل القادم بصفتها فنان رئيسي.

ومهرجان "كوتشيلا فالي" هو ومهرجان سنوي خاص بالموسيقى والفنون يعقد بصفة دورية كل عام في إنديو بوكالة كاليفورنيا لمدة أسبوعين.

وقد تم تأسيس المهرجان في عام 1999، وجذب حوالي 300 ألف متفرج سنويا.

وكانت فرقة "بلاك بينك" قد أدت في هذا المهرجان لأول مرة في عام 2019، وستكون أول فنان كيبوب كوري يؤدى في المهرجان كفنان رئيسي.