كوريا تحتل المرتبة الثانية عالميا في استهلاك القهوة

ⓒ Getty Images Bank

منذ وقت ليس ببعيد، قامت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية بتحليل سبب حب الكوريين للقهوة أمريكانو لدرجة أنها لفتت الانتباه، ولكن من ناحية أخرى، أظهرت الحياة اليومية الصعبة للكوريين أنها ذات طعم مر مثل أمريكانو. في هذا السياق، نشرت "تيستينغ تيبل Tasting Table"، وهي وسيلة إعلامية أمريكية للأغذية والمشروبات، مقالا بعنوان "لماذا تحظى أمريكانو بشعبية كبيرة في كوريا؟" يوم السبت الماضي. وقدّمت فيه ثقافة القهوة الكورية وسلّطت الضوء على حقيقة أن كوريا دولة مستهلكة رئيسية للقهوة مع ارتفاع استهلاك القهوة في جميع أنحاء العالم. وكوريا ليست الدولة الأولى التي تتبادر إلى الذهن عندما ذكر كلمة "قهوة". لكن المثير للدهشة أن كوريا استهلكت 367 كوبا من القهوة لكل فرد، لتحتل المرتبة الثانية في العالم بعد فرنسا، وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 161 فنجانا. حيث أن 70% من البالغين الكوريين يقولون إنهم يشربون كوبا واحدا على الأقل من القهوة يوميا. ومع ذلك، فإن الشيء المثير للاهتمام هنا هو أنه من بين العديد من أنواع القهوة، يفضل الكوريون القهوة "أمريكانو" أكثر من غيرها. وردا على ذلك، شخّصت "تيستينغ تيبل" أنّ سبب هيمنة أمريكانو على عالم القهوة الكورية يعود إلى فائدتها الهائلة. بعبارة أخرى، تُعتبر القهوة الوقود المُفضَّل للعمل، أي "مشروب العمل" بالنسبة للكوريين، وشرب القهوة يمكن اعتباره "ضخ كافيين في أجسامنا للعمل"، حسبما ذكرت "تيستينغ تيبل". لذلك يشرب معظم الكوريين أمريكانو بعد الغداء للعمل الجاد في فترة ما بعد الظهر، لأنها تعتبر الأفضل لهذا الغرض، خاصة بصب الإسبرسو في الماء الساخن.