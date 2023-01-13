انخراط الزوجات في الأعمال الاقتصادية يغير الأدوار في الأسرة

ⓒ Getty Images Bank

في الآونة الأخيرة، يتزايد عدد الرجال الذين يقومون بالأعمال المنزلية، بينما الزوجة تعول الأسرة وتسعى لكسب الرزق. ويرى المحللون أن هذا ناتج عن زيادة دخول المرأة إلى المجتمع، وارتفاع أجور النساء، واختفاء الصورة النمطية بأن الرجل يجب أن يعمل لكسب عيش الأسرة. وبحسب دراسة صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية في الرابع من الشهر الجاري، فإن المتزوجين حديثا الذين كانت زوجاتهم منخرطات في أنشطة اقتصادية وحدهن في عام 2021 يمثلون 16.7% من بين جميع الأزواج الذين كان أحدهم فقط منخرطا في أنشطة اقتصادية.

بعبارة أخرى، عند تحليل أوضاع المتزوجين حديثا الذين يكون واحد فقط من بين كل زوجين منخرط في أنشطة اقتصادية، اتضح أن واحدة من بين كل ست زوجات تكون مسؤولة عن معيشة الأسرة. وقد أجريت هذه الدراسة على المتزوجين حديثا من السنة الأولى إلى السنة الخامسة من الزواج، وهي إحصائية توضح الاتجاهات، خاصة في جيل الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة حالات الزواج التي تمارس فيها الزوجة وحدها نشاطا اقتصاديا تتزايد باضطراد. وفي الواقع، منذ عام 2015، عندما تم جمع الإحصاءات ذات الصلة لأول مرة، ظلت نسبة الأزواج الذين تشارك زوجاتهم في أنشطة اقتصادية وحدها تتزايد باضطراد. وغالبا ما يكون الزوج يعمل في المنزل وتتحمل الزوجة مسؤولية معيشة الأسرة وتنخرط في الأنشطة الاقتصادية. على سبيل المثال الزوجة طبيبة تعمل في مستشفى، والزوج مسؤول عن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، وحتى أغذية الأطفال يصنعها ويطعمها لأبنائه.

على الرغم من ذلك، فإن إحدى المشكلات هي أنه وفقا لنتائج هذه الدراسة، فإن حالات الزواج التي تعمل فيها الزوجة في أنشطة اقتصادية وحدها، تكون أكثر عرضة لعدم إنجاب الأطفال مقارنة بالزيجات التي يكون فيها الزوج مسؤولا عن سبل عيش الأسرة أو حتى عندما يعمل كل من الزوج والزوجة. في الواقع، اتضح في دراسة أجريت في عام 2021، أن 56% من الزيجات التي كانت فيها الزوجة منخرطة في أنشطة اقتصادية وحدها، ليس لديها أطفال. هذا يعني أنه كلما شعرت الزوجة بعبء مالي، زادت سلبية خطة الولادة. وبسبب هذا، ازداد تقدم المرأة نحو المجتمع، لكن عبء إنجاب الأطفال وتربيتهم لم يتم تقاسمه بشكل كافٍ مع الأزواج. وعلى الرغم من زيادة نسبة حالات الزواج التي تكون النساء فيها مسؤولات عن معيشة الأسرة، يبدو أنه يظهر أن النساء ما زلن مجبرات على لعب أدوار أكثر من الرجال في تربية الأطفال. ومن أجل زيادة معدل الخصوبة المنخفض، والذي يعتبر مشكلة اجتماعية خطيرة، من المهم أن تستمر الحكومة في دعم خدمات رعاية الأطفال ليس فقط في مرحلة الرضاعة ولكن أيضا في مرحلة المدرسة الابتدائية لخلق بيئة يمكن للمرأة أن تعمل فيها براحة البال.