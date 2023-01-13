انتشار ثقافة الاستمتاع بالاصطفاف أمام المتاجر الشهيرة بين جيل الشباب

ⓒ YONHAP News

تنتشر في كوريا ثقافة الاستمتاع بـ"الوقوف في الطابور" بين "جيل MZ"، الذي يشير إلى الشباب في العشرينات والثلاثينيات من العمر، حيث يذهب العديد من الشباب إلى متاجر شهيرة ويصطفون قبل أن تفتح أبوابها. وهم على استعداد للانتظار في طابور لساعات ليس فقط لشراء سلع فاخرة ولكن أيضا للحصول على قيمة جيدة مقابل المال. ويحلّل الخبراء هذه الظاهرة بالقول إن الشباب يشعرون بالإنجاز لما اكتسبوه من خلال جهودهم بالوقوف في طابور، حتى لو لم يكن المنتج فاخرا، وذلك في وضع كئيب مع ظروف اقتصادية صعبة وأسعار مرتفعة. وهذه الظاهرة ملحوظة بشكل خاص بين الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر. ففي الواقع، عند كتابة كلمة مثل "OPEN RUN" على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن بسهولة العثور على منشورات تتعلق بالوقوف في الطابور. وهم يتشاركون في كيفية الاصطفاف جيدا، وفي بعض الأحيان يفتحون غرف الدردشة لمشاركة المعلومات. وفي هذا الجو الاجتماعي، ظهر في العام الماضي برنامج ترفيهي استخدم موضوع الوقوف في الطابور في أثناء زيارة المطاعم الشهيرة المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعند تسليط الضوؤ على المتاجر التي يصطف فيها الأشخاص، سنجد أن معظمها أماكن تكون فيها جودة المنتج أو مذاقه جيدا مقارنة بالسعر، أو يستحق الوقوف في طابور بطريقته الخاصة. ومن ناحية أخرى، على الرغم من أنه وضع صعب اقتصاديا، يبدو أنه يحتوي على إرادة الناس للتغلب عليه جيدا بسعادة تافهة وصغيرة للحياة اليومية حتى في الظروف الصعبة. وأيضا، بين جيل MZ، يبدو أنه أصبح اتجاها للاستمتاع بالوقوف في الطابور للحصول على قيمة جيدة مقابل المال ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.



