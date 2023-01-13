افتتاح أول مطعم للراميون في الميتافيرس

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ظهرت في الآونة الأخيرة المساحة الافتراضية داخل "زيبيتو ZEPETO"، المشهورة بمنصتها ميتافيرس، كواقع حقيقي. يُشير مصطلح "ميتافيرس" إلى مساحة افتراضية مشتركة يتفاعل فيها المستخدمون مع بعضهم البعض من خلال الصور الرمزية الرقمية ويختبرون عالم الواقع الافتراضي. وقد بدأت شركة نونغ شيم، أكبر شركة لإنتاج الراميون في كوريا، بالتسويق من خلال فتح متجر منبثق غير متصل بالإنترنت مماثل للمساحة الافتراضية. وأصبح مطعم "شين راميون"، الذي تم افتتاحه مؤخرا في مساحة زيبيتو الافتراضية، يحظى بشعبية كبيرة مع أكثر من 400 ألف مستخدم. وسيتم تشغيل المتجر المنبثق، الذي تديره شركة "نونغ شيم" في حي سونغ سو في سيول ابتداء من 9 من هذا الشهر وحتى 8 فبراير. وذلك بفضل شعبية "مطعم شين راميون للوجبات الخفيفة ''، الذي تم افتتاحه في الفضاء الافتراضي زيبيتو من قبل شركة "نونغ شيم" في أكتوبر من العام الماضي.

في هذا الصدد قال مسؤول في الشركة: "لتزويد المستهلكين بفرصة فريدة للتجربة، قدمنا مطعم شين راميون المنبثق الذي نقل بالفعل مساحة الواقع الافتراضي." وفي مطعم شين راميون الذي يعمل في مساحة زيبيتو الافتراضية، يمكن للمستخدمين إنشاء وطهي وصفات الراميون التي تناسب ذوقهم. حتى الأن، هناك ما مجموعه 54 مجموعة وصفة ممكنة، وأصدرت الشركة مؤخرا الوصفة الأكثر شيوعا بمشاركة 630 ألف مستخدم كمنتج راميون يمكن بيعه بالفعل.

وبالنسبة لمطعم شين راميون المنبثق الذي تم افتتاحه في سيول هذه المرة، كما هو الحال في الفضاء الافتراضي، يمكن للزوار إعداد وصفتهم الخاصة وتناول الراميون المصنوع وفقا لهذه الوصفة. ويتعين على العملاء تحديد مكونات الراميون ودرجة التوابل ونوع المعكرونة وما إذا كان يتم تضمين البيض أم لا من خلال الأجهزة المحمولة المتوفرة في المتجر. وفي هذا الوقت، يرى العملاء نفس الشاشة التي يرونها عند إعداد وصفات الراميون في مطعم في الفضاء الافتراضي. وبالإضافة إلى تذوق الراميون المصنوع حسب الوصفة التي يريدها الزوار، هناك مساحة يمكن فيها للزوار التقاط صور تذكارية، وهناك أشياء متنوعة يمكن رؤيتها والاستمتاع بها، مثل ألعاب وفعاليات مختلفة. وفي هذه المرة أظهرت "نونغ شيم" أنه من الممكن تطوير منتجات جديدة بناء على البيانات التي تم جمعها وتحليلها بعد تأكيد ردود فعل المستهلكين على الحدث من خلال الفضاء الافتراضي. في غضون ذلك، أعدت الشركات مساحات افتراضية على غرار المساحات غير المتصلة بالإنترنت للترويج لمنتجاتها، ولكن في المستقبل، كما في حالة نونغ شيم، من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الحالات التي يتم فيها تحقيق المظهر في الفضاء الافتراضي في الحياة الواقعية.