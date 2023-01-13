الهان بوك في كوريا الشمالية

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تم عرض مقطع فيديو لنجمة التزلج على الجليد الشهيرة عالميا "كيم يونا" وهي ترتدي الزيّ التقليدي الكوري "هان بوك" على لوحات إعلانية إلكترونية في "تايمز سكوير" في نيويورك خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو ما جذب انتباه العالم على خلفية الازدهار العالمي لثقافة البوب الكورية. وقد تضمنت قواميس أوكسفورد مؤخرا كلمة "هان بوك" الكورية، حيث تُعرّفها بأنها "زي كوري تقليدي يتكون من سترة بأكمام طويلة وتنورة طويلة واسعة للنساء وسراويل فضفاضة للرجال". وفي كوريا الشمالية، يُطلق على الملابس التقليدية ملابس جوسون، حيث يشير هذا التعبير إلى الملابس التي كان يرتديها الناس خلال عصر مملكة جوسون.





يجذب الهان بوك انتباه الناس في مختلف أنحاء العالم بفضل المسلسلات التلفزيونية الكورية ونجوم الكيبوب. تم عرض مقطع فيديو لأغنية "آيدول" لفرقة "بي تي إس" في قصر "كيونغ بوك" في سيول في عام 2020. وفي ذلك الوقت، أبدى المشاهدون اهتماما كبيرا بالأزياء المستوحاة من الهان بوك التي ارتدتها تلك الفرقة الشبابية. وقد استخدمت فرق الكي بوب الأخرى الهان بوك الحديث كأزياء في عروضها لجذب انتباه الجماهير في جميع أنحاء العالم.





بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في فبراير 2018، زارت كوريا الجنوبية فرقةٌ فنية كورية شمالية. وفي ذلك الوقت، غنى أعضاء الفرقة وهم يرتدون الهان بوك، أغنية "سعدت بلقائك". لكن الملابس الكورية التقليدية التي يرتديها المطربون الكوريون الجنوبيون تختلف قليلا عن ملابس الفنانين الكوريين الشماليين.





الدكتورة "لي جي سون 이지순" من المعهد الكوري للتوحيد الوطني:

الاختلاف الثقافي بين الكوريتين موجود أيضا في الهان بوك. يقترب الهان بوك الذي يرتديه أعضاء الفرق الكورية الشمالية من الأسلوب التقليدي الأصيل، بينما تم تعديل الهان بوك الكوري الجنوبي إلى حد ما، وغالبا ما يستخدم كزي مسرحي حديث.





في كوريا الجنوبية، أثبت الهان بوك نفسه كعنصر أزياء جديد. فالمشاهير وعامة المواطنين ينشرون صورا لأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يرتدون الهان بوك. ومن الشائع أيضا رؤية السياح الأجانب وهم يزورون القصور القديمة في سيول مرتدين الهان بوك، حيث توجد متاجر لتأجير الهان بوك بالقرب من القصور الملكية. وفي كوريا الشمالية، يبحث العديد من السكان عن الهان بوك استعدادا للأعياد التقليدية.





تُظهر البرامج الإذاعية الكورية الشمالية أن معظم المتفرجين الذين يحضرون حفلات رأس السنة القمرية الجديدة يرتدون الهان بوك، وأن العديد من السكان يرتدونه عند المشاركة في المناسبات الخاصة. وكان مذيعو الأخبار يرتدون الملابس التقليدية في الماضي، على الرغم من أن هذا الاتجاه قد تغير هذه الأيام.





مذيعة الأخبار الأكثر شهرة في كوريا الشمالية "ري تشون هي"، والمألوفة حتى لدى الكوريين الجنوبيين، كانت ترتدي الهان بوك عادة. وقد أطلق عليها الإعلام الغربي لقب "السيدة الوردية" بسبب اللون الوردي الفاتح لسترة الهان بوك التي كانت ترتديها عند نقل التقارير الإخبارية. وخلال القمة بين الكوريتين في عام 2018، زار فنانون من كوريا الجنوبية مطعما شهيرا في بيونغ يانغ، حيث وجدوا أن العاملين في المطعم يرتدون الهان بوك أيضا.





بينما يرتدي الكوريون الجنوبيون الهان بوك في الأعياد التقليدية أو المناسبات الخاصة، يبدو أن الكوريين الشماليين يرتدونه في حياتهم اليومية بشكل متكرر.





"لي جي سون 이지순":

بشكل عام، يرتدي الناس في جميع أنحاء العالم ملابسهم التقليدية في المناسبات الخاصة. وفي كوريا الشمالية، يرتدي السكان الهان بوك ويرقصون بمرح في يوم رأس السنة القمرية الجديدة وأعياد ميلاد القادة السابقين. أيضا ترتدي طالبات الجامعة سترة هان بوك بيضاء وتنورة سوداء كزي رسمي. وغالبا ما يرتدي أعضاء الفرق الفنية مثل هذا الزي عند تقديم العروض.





في كوريا الشمالية، يعرّف المعجم الكوري الكبير الهان بوك أو "جوسون أوت" على أنه "ملابس وطنية فريدة من نوعها خاصة بالعرق الكوري". وغالبا ما تسلط وسائل الإعلام الكورية الشمالية الضوء على تميّز الهان بوك.





وفقا لوسائل الإعلام، فإن "جوسون أوت" هو زي جميل وأنيق يحتل مكانة خاصة في التقاليد الثقافية العظيمة التي أنشأها الأجداد الكوريون. وتشير وسائل الإعلام إلى أن الجاكيت والتنورة الرشيقين والمتنوعين لجوسون أوت يبدوان رائعين ويتميزان بسهولة الارتداء، مؤكدة أن الملابس التقليدية عبارة عن رمز يمثل الوطن.





توصي كوريا الشمالية شعبها بارتداء الهان بوك، وتبث وسائل الإعلام المحلية تقارير عن متاجر الهان بوك الشهيرة. وقد بدأت كوريا الشمالية في الترويج بنشاط لنشر الهان بوك منذ عام 1990.





"لي جي سون 이지순":

ركزت سياسة الأزياء في كوريا الشمالية على كيفية الجمع بين الثقافة الوطنية والثقافة الاشتراكية. حتى سبعينيات القرن الماضي، تم تشجيع النساء على ارتداء التنانير القصيرة، والتي كانت تعتبر ملابس مريحة للأنشطة ويمكن من خلالها أيضا توفير الأقمشة. وابتداء من نهاية الثمانينيات، أوصت الدولة بالملابس التي يمكن أن تخلق مزاجا مشرقا. وفي أواخر الثمانينيات، عندما ظهر مبدأ "الأمة الكورية أولا"، شددت كوريا الشمالية على الأشياء الكورية الأصيلة. وكان الزي التقليدي واحدا منها. وخلال سنوات الزعيم السابق "كيم جونغ إيل"، روجت البلاد لسياسة تطوير التصميمات، بما في ذلك تصميم الزي التقليدي، وشجعت الناس على ارتدائه، وأنشأت العديد من المتاجر المتخصصة في الملابس.





أنشأت كوريا الشمالية رابطة "جوسون أوت"، واستضافت معرضا سنويا عن الملابس التقليدية منذ عام 2003، وحضرته مجموعات مختلفة مرتبطة بالهان بوك. يتكون المعرض من عرض للملابس التقليدية، ومحاضرات لتعليم مهارات صنع الهان بوك، ومناظرات ومسابقات تتضمن تقديم بعض الجوائز. ويبدو أن الغرض من ذلك المعرض هو تعزيز صناعة الهان بوك. ومنذ عام 2012، مباشرة بعد وصول "كيم جونغ أون" إلى السلطة، حددت كوريا الشمالية عناصر التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك مواصفات الزي التقليدي "جوسون أوت".





"لي جي سون 이지순":

تمتلك كوريا الشمالية تراثا ثقافيا ماديا وغير مادي، وهو ما يعادل التراث الثقافي المادي وغير المادي لكوريا الجنوبية. يشمل التراث المادي كلا من: المقابر والقلاع، بينما يشمل التراث غير المادي العلوم الاجتماعية وعلم الآثار والفولكلور. في ظل حكم "كيم جونغ أون"، ركزت كوريا الشمالية بشكل كبير على عناصر التراث غير المادي، وتسعى بنشاط لتسجيلها في قائمة التراث الوطني وكذلك قائمة التراث العالمي لليونسكو. وبذلك تحاول كوريا الشمالية أن تمنح شعبها شعورا بالفخر الثقافي. غالبا ما تغطي الجريدة الرسمية "رودونغ شينمون" الأخبار ذات الصلة، بينما يتم إنتاج برامج إذاعية لتسليط الضوء على نفس الموضوع. والغرض من ذلك هو التأكيد على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي الكوري بطريقة مناسبة.





في أثناء وراثة سياسة سلفه في الترويج للملابس التقليدية، يُعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي الحالي "كيم جونغ أون" قد أعاد تنظيم هذه السياسات بطريقة مختلفة.





أقامت كوريا الشمالية معرضا للملابس التقليدية في عام 2013. ويقال إنها أنتجت، بناء على بحث تاريخي، حوالي 100 قطعة من الملابس من مملكة كوكوريو القديمة وحتى مملكة جوسون، وعرضتها في ذلك المعرض. وفي معرض مماثل في العام التالي، تم عرض ملابس للرجال لأول مرة على الإطلاق، جنبا إلى جنب مع ملابس النساء، لجذب اهتمام الزوار. ففي السابق، لم تقم كوريا الشمالية بتضمين الهان بوك الرجالي، والملابس التقليدية التي يرتديها النبلاء والعائلة المالكة، والإكسسوارات الفاخرة، في أي معرض. لكن منذ أن تولى "كيم جونغ أون" السلطة، ظهرت هذه العناصر في المعارض والمنشورات. ولذلك يقول المحللون إن نطاق الهان بوك قد توسع في ظل حكم الزعيم الحالي.





في السابق، نادرا ما كان الرجال في كوريا الشمالية يرتدون الهان بوك، لكن منذ عام 2015، ظهر رجال يرتدون الهان بوك في مناسبات مختلفة، حتى إن أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يروج لكوريا الشمالية أظهر صورة لمؤسس الدولة "كيم إيل سونغ" وهو يرتدي الهان بوك. وفي عهد "كيم جونغ أون" الحالي، تهدف سياسة التأكيد على الثقافة الوطنية إلى تطوير الصناعة الثقافية باستخدام الثقافة التقليدية. فالتركيز على الهان بوك له علاقة بتسويق الملابس التقليدية وتصنيعها. وتضغط كوريا الشمالية من أجل تنفيذ سياسات مختلفة تهدف إلى تحديث الهان بوك ورعاية الخبرة في إنتاجه.





"لي جي سون 이지순":

تحت حكم "كيم جونغ أون"، يرتدي الكوريون الشماليون الهان بوك في كثير من الأحيان وتنتجه الدولة كمنتج للتصدير، ومن المرجح أن تحافظ كوريا الشمالية على هذه السياسة. في حوالي عام 2017، أعلنت كوريا الشمالية عهد "دولتنا أولا"، حيث ينفذ القائد الأعلى سياسة رعاية الأشخاص الذين يتعين عليهم في المقابل إظهار حب الوطن. وتستخدم كوريا الشمالية سياسة الأزياء الخاصة بها ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الداخلية. ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسات لبعض الوقت.





يبدو أن ارتداء الهان بوك في كوريا الشمالية ليس مجرد اختيار فردي مهم، لكنه يتعلق أكثر بالالتزام بحماية الثقافة الوطنية ومنع أي تأثيرات ثقافية خارجية.