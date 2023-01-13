جهود لتقليل صعوبة البحث عن الأحباء للزواج بين الشباب

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انتشرت أغنية مقدمة من قبل الشعب الكوري، خاصة الشباب والفتيات غير المتزوجين، على نطاق واسع، وجزء من كلمات الأغنية هي "أين حبيبي؟ هل هو أو هي في العاصمة سيول؟ أم في مدينة "ديجون"؟ وهناك مثل يقول "إذا نجحنا في تقديم شاب وفتاة للزواج ثلاث مرات فسوف نذهب إلى الجنة". ومن بين التقاليد الكورية، إنه إذا نجح شخص في التوفيق بين شابين للزواج، فسوف يشتري العروسان بذلة للشخص كتعبير عن الشكر. وكل ذلك يدل على أهمية وصعوبة البحث عن الأحباء الذين سوف يصبحون أزواجا. فهذه المسألة مهمة جدا، حيث إذا اخترنا مرة، فسوف نعيش معا مدى الحياة. ولذلك يتردد الأشخاص في تقديم الزملاء أو الأصدقاء، لأن الزواج يقرر مصير الشخصين. في الماضي، كانت هناك مؤسسة متخصصة في وساطة اللقاءات، وكان يتم ذلك على أساس المعلومات التي تحصل الشركة عليها من قبل المتقدمين. تصنف الشركة المتقدمين على أساس معلومات تفصيلية، بدءا من المظهر الخارجي، والخلفية التعليمية، والمهنة، ومكان السكن، وحتى مهن الوالدين، وحجم الثروة، وما إلى ذلك.

تبدو تلك اللقاءات نوعا من الوظيفة أو الاستثمار، وليس الحب. لذلك ظهرت اللقاءات على شبكة الإنترنت من خلال الدردشة أو تبادل الرسائل، حيث يتعرف الشباب على بعضهم البعض، ثم بعد التعرف بدرجة كافية يلتقون. ولكن بين اللقاء على الإنترنت واللقاء الحقيقي هناك فجوة كبيرة. ولذلك من الصعب مواصلة اللقاءات حتى الزواج. ومن ثم، ظهر وسيط يعمل بالذكاء الاصطناعي، للتوسط بين الشباب، وبنسبة نجاح عالية. فمن خلال الذكاء الاصطناعي يستطيع الشباب الالتقاء في العالم الافتراضي، وإذا حدث إعجاب بينهم، يلتقون بشكل حقيقي.

على سبيل المثال، في اليابان نجح 845 زوجا في الزواج بفضل هذا الوسيط الآلي، وبالتالي أدخلت إدارة مدينة "هادونغ" بمقاطعة "كيونغ سانغ" هذه الخدمة. يحلل الوسيط الآلي المعلومات الموضوعية أي المهنة والعمر، بالإضافة إلى جميع المعلومات الشخصية مثل الحساب على الشبكة الاجتماعية وجميع الأنشطة على الإنترنت مثل المدونات أيضا. وذلك بفضل التعليم المتكرر والعميق.