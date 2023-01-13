جدل حول نمط المقابلات التقليدية في الشركات

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في هذا الوقت الذي أصبح فيه الحصول على وظائف أصعب وأصعب، اتضح أن أحد متقدمين إلى عملية موظفين جدد، قد نجح في الامتحان الأول، لكنه تخلى عن المرحلة الثانية، وهي المقابلة مع كبار المسؤولين، مما أثار جدلا شديدا بين الناس. ويرجع السبب للتخلى عن المقابلة؟ لأنه عرف أن هذه المقابلة لن تكون في الشركة، بل في الهواء الطلق، ومن خلال تسلق الجبال بين المتقدمين الآخرين وكبار المسؤولين في الشركة معا. يستغرق هذا النوع من المقابلات 7 ساعات، حيث تبدأ بالتعرف على بعضهم البعض، ويأخذ المتقدمون وقتا للنقاش حول مسألة محددة وموضوع معين للتعرف على أفكارهم المبدعة والقدرة على حل أي خلافات أو مشاكل. وبعد الغداء، يتسلقون الجبال لمدة 3 ساعات. وهذا المتقدم قرر التخلي عن المقابلة بسبب تسلق الجبال. بعد وضع الخبر عن ذلك، اشتكى الناس حول وقت المقابلة الطويل، خاصة انتقدوا تسلق الجبال الذي أعتبروه نوعا من ثقافة المؤسسات سابقا. علما بأن هذه الشركة أجرت هذا النمط من المقابلة منذ عام 2013، وتوقفت خلال فترة جائحة كورونا، ثم استأنفته مؤخرا. وقال مسؤول في الشركة إن المقابلة في الشركة لمدة 15 أو 20 دقيقة، غير كافية للتعرف على طبيعة أو شخصية المتقدمين. وقد يكون نمط المقابلة في الشركة لمدة 3 أو 4 ساعات كافيا نسبيا.