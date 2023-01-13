إدارة جزيرة جيجو تطبق رسميا نظام العمل الإضافي على الجنسين

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يعاني الموظفين في المجتمع الكوري، من أنهم يخضعون للعمل حتى بعد انتهاء الدوام. بالنسبة لأيام الأسبوع، من الساعة السادسة مساء حتى التاسعة صباحا في اليوم التالي، أما بالنسبة ليومي السبت والأحد، فمن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء. حتى بعد انتهاء الدوام وخروج جميع الموظفين من أماكن العمل، يبقى موظف واحد على الأقل في المبنى للاستعداد لأي حادث غير متوقع. حتى الآن، هذا العمل الإضافي كان مخصصا للموظفين الرجال، بسبب منع أي حادث مؤسف قد يقع للموظفات النساء نتيجة لبقائهن في مبنى فارغ. وهذا النوع من العمل أجري في مبان واسعة، مثل المدارس والمباني الحكومية. لكن نتيجة للتغييرات التي اجتاحت المجتمع الكوري، والتي أدت إلى تحسن المساواة بين الجنسين، تطرق البعض إلى الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على الرجال فقط، وكذلك هذا العمل الإضافي. في الحقيقة، يتطرق الرجال إلى هذا الموضوع باستمرار منذ فترة طويلة، ونتيجة لذلك، أدخلت إدارة جزيرة "جيجو" هذا النظام كتجربة. يأتي ذلك لأول مرة منذ انطلاق إدارة الجزيرة، أي منذ 68 سنة. ونتيجة للتجربة في شهر أكتوبر من العام الماضي لمدة شهر كامل، لم يتم الكشف عن أي مشكلة، وبالتالي قررت إدارة الجزيرة تطبيق النظام بشكل رسمي. وحاليا يبلغ عدد الموظفين والموظفات المنتمين إلى إدارة الجزيرة 1677، منهم 858 موظفا و819 موظفة، أي أن عدد الموظفين والموظفات متساوٍ تقريبا. وحتى الآن، كان الموظفون الرجال يشتغلون في أوقات الليل، بينما تشتغل الموظفات النساء في وقت النهار خلال يومي السبت والأحد، لكن نتيجة لزيادة عدد الموظفات تدريجيا، رفع الموظفون أصواتهم بالشكوى. لأن الموظفات النساء يشتغلن خلال يومي السبت والأحد ثلاث أو أربع مرات في السنة، بينما على الموظفين الرجال العمل ليلا مرة واحدة كل شهر تقريبا. لكن مع مشاركة الموظفات النساء في العمل الليلي مع الموظفين الرجال، عبر أغلبهم عن رضائهم، حيث ستشارك جميع الموظفات النساء باستثناء الموظفات الحوامل، في ذلك من الآن. وسوف يتوسع النظام إلى الهيئات الأخرى داخل الجزيرة، وأعتقد أنه سيتوسع لجميع الهيئات الإقليمية والمحلية في كل كوريا في المستقبل.