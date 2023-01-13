الممثلة بارك جين هي تدعو للاهتمام بالتغير المناخي

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أثار نص كتبته مؤخرا إحدى الممثلات التي تتمتع بشعبية في كوريا، اهتماما خاصا بين المتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه الممثلة هي "بارك جين هي 박진희" التي نشرت نصا طويلا تدعو من خلاله إلى إيلاء الاهتمام بأزمة المناخ مع صورة فوتوغرافية عبر حسابها على تلك المواقع. وفي الصورة تحمل الممثلة بارك لافتة مكتوبا عليها عبارة "عصر الطوارئ المناخية، لا يمكننا التأخر أكثر." وافتتحت نصها قائلة "تفتحت زهور الفورستية في أوائل شهر يناير الحالي رغم أن موعد تفتحها في نهاية شهر مارس". وقد أعربت بذلك عن القلق من ظاهرة تفتح تلك الزهور بسبب تغير المناخ ودعت الكثير من الناس إلى الاهتمام، وأضافت أن كوكب الأرض تزداد سخونته ولا أحد يعرف ما هي الكوارث الطبيعية التي قد نواجهها نتيجة لذلك. كما أعربت عن أسفها لأنها متخوفة كأم، من تخيل نوع العالم الذي سيعيش فيه أطفالنا، مؤكدة على استحالة التأخر عن بذل جهود لإنقاذ كوكب الأرض من أجل خدمة البشرية. ومثلما ذكرت الممثلة بارك، يجب علي الجميع التحرك الآن من أجل حماية كوكب الأرض. على سبيل المثال، يمكن المشاركة في هذه الجهود من خلال تنفيذ أشياء بسيطة مثل عدم استخدام المنتجات المستخدمة لمرة واحدة فقط.