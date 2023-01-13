نتائج بحث تكشف أسباب وآثار الانتقال الوظيفي بين الشركات

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اظهرت نتائج بحث أجرته منصة الإنترنت "جاب كوريا 잡코리아" المتخصصة في تقديم معلومات عن فرص العمل، أن تسعة من بين كل عشرة موظفين كوريين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، قد حاولوا الانتقال إلى شركة أخرى. وأجاب هؤلاء بأنهم حاولوا الانتقال إلى شركة أخرى عندما لم يحصلوا على مكافأة عادلة أو شعروا بالإرهاق من العمل أو شعروا بأن شركاتهم الحالية ليس لديها إمكانية النمو. وانعكاسا على هذه الظاهرة، نشهد ظهور بعض الإعلانات التجارية التي تعرب بشكل ذكي وصريح عن أفكار الموظفين الكوريين هذه. على سبيل المثال يقوم فيديو إعلان تجاري عن شركة "جاب كوريا" قامت شركة "جيه إيل 제일" للتصميمات بإنتاجه، بتحريض رغبة الموظفين في الانتقال إلى شركة أخرى اعتمادا على الأفكار عن الوظائف التي تغيرت مؤخرا. وقد تم إنتاج الإعلان التجاري على شكل سلسلة، تتضمن جزء حول "رئيس فريق" وجزء حول "زميل سابق" وجزء حول "زميل لاحق" من أجل تغطية جميع الأجيال. على سبيل المثال، في فيديو "الزميل السابق" ينصح الزميل السابق زميله اللاحق بأن الحلم هو نصيب المثابرين لكنه ينتقل إلى شركة أخرى بواسطة جاب كوريا. أما فيديو رئيس الفريق فيصور قصة عن رئيس فريق كان يشتكي من تكرار استقالة مرؤوسيه، لكنه كان هو نفسه يستعد للتغيير. وقال مسؤول في شركة جيه إيل إن شركته طرحت الموضوع الساخن المتمثل في عصر الانتقال الكبير إلى شركة أخرى في المجتمع الكوري بواسطة منصة "جاب كوريا".

وأوضح أنهم فكروا كثيرا في أثناء عملية إنتاج الإعلان في المواقف التي يمكن أن يتعاطف معها المواظفون حتى لا يصبح المحتوى خطيرا أو ثقيلا أكثر مما ينبغي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يلقى رواجا كبيرا حيث بلغ عدد مرات مشاهدته التراكمية عبر يوتيوب أكثر من مليوني مشاهدة حتى الثاني عشر من هذا الشهر. كما أن هناك فيديو إعلان تجاري يعبر عن الصورة العصرية للأعمال المؤقتة. وهو إعلان منصة "ألبامون 알바몬" الذي يؤكد على أن القيام بالعمل المؤقت لا يستهدف مجرد كسب المال بل يستهدف اكتشاف الموهبة والتعرف على المؤهلات. ويصور فيديو هذا الإعلان قصة عن أولئك الذين يحصلون على وظائف لائقة استفادة من تجاربهم في الأعمال المؤقتة. وقد لقي تعاطفا كبيرا من قبل القائمين بالأعمال المؤقتة من خلال تجاوز عدد مرات مشاهدته التراكمية على يوتيوب ستة ملايين. وأشار المسؤول في جاب كوريا إلى أن الوعي بأن الانتقال إلى شركة أخرى عبارة عن أداة خاصة لممارسة الحياة المهنية بشكل أفضل، وقد انتشر بالفعل في المجتمع الكوري.