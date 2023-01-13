ملابس كورية تقليدية للحيوانات الأليفة

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مع تزايد عدد الأسر التي تربي حيوانات أليفة في كوريا، يتزايد عدد المستهلكين الذين يرغبون في شراء المنتجات الخاصة بحيواناتهم الأليفة احتفالا بعيد رأس السنة القمرية الجديدة "سول". في هذا السياق، فقد تجاوز عدد السكان الكوريين الذين يربون الحيوانات الأليفة عشرة ملايين، أي أن شخصا واحدا من بين كل خمسة كوريين يعيش مع حيوانات مثل الكلاب أو القطط الأليفة. ووفقا لمنصة تحليل البيانات الكبيرة "نيفر دايتا لاب 네이버 데이터랩"، تضاعف عدد مرات البحث عن عبارة "الزي الكوري التقليدي الخاص بالكلاب المدللة" بثلاثة عشر ضعفا خلال الشهر الأخير. ومنذ الحادي عشر من هذا الشهر تجاوز عدد مرات البحث عن عبارة "الزي الكوري التقليدي الخاص للكلاب عدد مرات البحث عن العبارة "الزي الكوري التقليدي". ويقول هؤلاء إن إلباس الكلاب هذا النوع من الأزياء يسهم بسهولة في توفير جو من الاحتفال بالعيد. وقالت الآنسة "بارك جين هي 박진희" التي تقيم في سيول وتربي كلبا مدللا إنها شعرت بسعادة كبيرة عندما رأت صورة لكلب يرتدي زيا كوريا تقليديا ولهذا قررت أن تزور مع كلبها الذي ستلبسه زيا كوريا تقليديا، والديها المقيميْن في بوسان من أجل تقديم تحية العيد والتقاط الصور معا. ومع تزايد عدد أولئك الذين يعتبرون الحيوانات الأليفة كأعضاء أسرهم، تقوم صناعة التوزيع المحلية بطرح مختلف أنواع وأشكال المنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة. ويذكر أن أسعارها تتراوح ما بين خمسة عشر وخمسة وعشرين دولارا. ويتجاوز سعر المصنوع منها يدويا مستوى ثمانين دولار. وقد ظهرت منها هدايا طريفة، مثل "وجبة العيد أو حلويات العيد" أو حزمة من المنتجات الغذائية الصحية للكلاب المدللة والتي تساعد على الحفاظ على صحة مفاصلها أو عيونها أو جلودها.