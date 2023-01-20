السفير / حميد العوضي : معجزة كوريا هي التغيير الجذري في بنية المعرفة مع الاحتفاظ بالثقافة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع السفير الدكتور حميد العوضي مدير معهد البحوث الدبلوماسية في اليمن في 3 يناير عام 2014.









زار كوريا مؤخرا السفير الدكتور حميد العوضي مدير معهد البحوث الدبلوماسية في اليمن ، حيث التقى بالعديد من الشخصيات الكورية في الحقل الدبلوماسي والسياسي، كما زار عددا من المؤسسات العلمية والأكاديمية والسياسية الكورية.

ونفى الدكتور العوضي في حديثه للقسم العربي وجود أي عوائق تحول دون إعادة افتتاح السفارة اليمنية في سيول ، وقال إن هناك بعض العراقيل المالية والفنية ، لكن الإرادة السياسية موجودة لدى البلدين لاستئناف عمل السفارة اليمنية هنا في كوريا.

كما تحدث الدكتور حميد العوضي ، وهو بالإضافة لعمله في وزارة الخارجية اليمنية أستاذ جامعي متخصص في علم الترجمة ، عن وضع الترجمة في العالم العربي ، وأشار إلى أن المترجمين كانوا دائما هم الأساس في العملية الدبلوماسية ، لأنهم يمتلكون ناصية اللغات الأجنبية ، ومن ثم يكون لديهم القدرة على التواصل مع شعوب العالم .

واعتبر الدكتور العوضي في حديثه للقسم العربي ، الذي يأتيكم ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء الجمعة ، أن المعجزة التي حققتها كوريا على مدار الخمسين عاما الماضية ، تتمثل في التغيير الجذري في البنية المعرفية ، مع الحفاظ على الثقافة، وهو ما يعني أن العلم أصبح في خدمة الثقافة .



