سيول وتونس تؤكدان على الفرص المتاحة للرفع من حجم ونسق التعاون الاقتصادي

ⓒ babnet.net

التقى السفير الكوري لدى تونس "سون نام كوك" مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي "سمير سعيد".

وكان هذا اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى التعاون الاقتصادي والفني القائم بين البلدين والفرص المتاحة لرفع حجمه ونسقه، خاصة على مستوى الاستثمار والتبادل في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان الآراء حول الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثانية للمنتدى الكوري التونسي الإفريقي للأعمال المزمع عقده في تونس في النصف الثاني من شهر مايو القادم.

كما بحثا القضايا المتعلقة بتنظيم ندوة للمشاركة في شهر سبتمبر القادم بحضور عدد من الشركات الناشئة من كوريا وتونس وبعض الدول الإفريقية.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الزيارات خاصة على المستوى الرسمي وكذلك القطاع الخاص، بما يساعد على بناء أسس متينة للمشاركة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.