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كوريا وسلطنة عمان تبحثان سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك

#أخبار كورية عربية l 2023-01-20

لقاء الجمعة

ⓒ shafaq-e.sa

تأكيدا لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وسلطنة عمان في المجال الصحي، قام وفد من المعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية والرعاية الاجتماعية بزيارة لسلطنة عمان.

وفي أثناء إقامة الوفد الكوري في مسقط، عقد مباحثات مع عدد من المسؤولين في وزارة الصحة والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية، وبرامج العلاج بالخارج، وتدريب الأطباء.

واستعرض خلال المباحثات تجربة كوريا الصحية في مجال التقنيات الطبية والصناعة الدوائية واللقاحات وزراعة الأعضاء، وسبل الاستفادة من برامج العلاج بالخارج.

كما تم فيها استعراض تجارب كوريا الطويلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل وتشخيص الأمراض وتحليل البيانات، واستطلاع التجارب المتعلقة بالإدارة الصحية والصحة العامة.

وناقش الجانبان أيضا كيفية الاستفادة من الخبرات المتبادلة ومقترح تدريب الأطباء العمانيين في المؤسسات الصحية الكورية وتعزيز نظم المعلومات الصحية بين البلدين.

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