علماء إماراتيون في مشروع استكشاف المريخ هم من خريجي كايست

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اختارت جمعية خريجي المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا "كايست" في الأسبوع الماضي 3 علماء فضائيين من الإمارات العربية المتحدة كفائزين بأول جائزة للخريجين الأجانب.

والفائزون الثلاثة هم "عمران شرف" مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة الذي حصل على شهادة الماجستير في العلوم وسياسة التكنولوجيا، و"عامر الغافري" مدير إدارة تطوير الأنظمة الفضائية في مركز محمد بن زايد للفضاء الذي حصل على شهادة الماجيستر في هندسة الأنظمة الفضائية، و"محمد الحرمي" المدير الأول بإدارة التطوير المؤسسي في مركز "محمد بن راشد للفضاء".

الجدير بالذكر أن هؤلاء العلماء الإماراتيين الثلاثة قد عملوا في شركة "ساتريك آي"، وهي أول شركة كورية تصدر أنظمة الأقمار الاصطناعية منذ عام 2006 ولمدة 10 سنوات لنقل التكنولوجيا الخاصة بالأقمار الاصطناعية، وفي غضون ذلك التحقوا بمعهد كايست لدارسة العلوم الفضائية.

وبعد انتهاء دراستهم في كايست، عادوا إلى الإمارات وشاركوا في تطوير مسبار "الأمل" وهو أول مسبار في العالم العربي وخامس مسبار في العالم ينجح في الدخول لمدار المريخ.

لؤلؤة: كما شاركوا في تطوير القمر الاصطناعي "خليفة سات"، وهو أول قمر اصطناعي إماراتي لرصد الكرة الأرضية.

وأرجع مسؤول في جمعية خريجي معهد "كايست" السبب في اختيار الجمعية للعلماء الإماراتيين الثلاثة كخريجين أجانب مهمين، إلى مساهماتهم في تطوير مسبار استكشاف المريخ والقمر الاصطناعي لرصد الكرة الأرضية، بالإضافة إلى مساهماتهم في تعزيز استراتيجيات صناعات الفضاء المختلفة.

وقد تجاوز عدد خريجي معهد كايست الكوري 1700 خريج حتى نهاية العام الماضي، وهم يشاركون بنشاط في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والسياسية والصناعية بعد عودتهم إلى بلدانهم.