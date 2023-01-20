تأسيس معهد لتدريس اللغة الكورية في الكويت قريبا

ⓒ kuwaitnews.com

نبيلة: قام السفير الكوري لدى الكويت "جونغ بيونغ ها" يوم الأحد الماضي بزيارة لمديرة جامعة الكويت بالإنابة الأستاذة الدكتورة "سعاد الفضلي" في مكتب مدير الجامعة في مدينة صباح السالم الجامعية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية بين جامعة الكويت والجامعات الكورية.

لؤلؤة: ورحبت الدكتورة "الفضلي" بالسفير الكوري في المبنى الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية، وأكدت حرص جامعة الكويت على تبادل الخبرات والثقافات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في كل العالم، بما في ذلك الجامعات الكورية، مشيرة إلى أن مركز اللغات في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة الكوريين لدراسة اللغة العربية.

نبيلة: وتطلعت الدكتورة "الفضلي" إلى المزيد من التعاون المثمر والتبادل الثقافي بين جامعة الكويت والجامعات والمؤسسات التعليمية الكورية من خلال مناقشة توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل البرنامج التعاوني لمؤسسة معهد الملك "سيجونغ" وجامعة الكويت لتعليم اللغة الكورية.

لؤلؤة: ومن جانبه، أعرب السفير الكوري "جونغ" عن سعادته بالتعاون مع جامعة الكويت والوصول للخطوات الأخيرة لافتتاح معهد الملك "سيجونغ" لتعليم اللغة الكورية في دولة الكويت، مشيرا إلى أن المعهد يمتلك 244 فرعا على مستوى العالم من ضمنها 3 أفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع واحد في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين.