هان جان بوارا / ميه هواغا / كيونغ بونغ نيون

يحتفل الكوريون بعيد الـ"صُل" أو رأس السنة القمرية، وهو على الأبواب. وكان الكوريون قديمًا يقولون إن المرء لا يكبر عامًا إلا بعد أن يأكل حساء كعك الأرز، أو الـ"ضُك كوك" في يوم الصُل. وفي الماضي، كان الكوريون يحرصون على تقليد آخر، وهو أن يتقاسم أفراد العائلة الواحدة شرب نبيذ الـ"دو سوجو". والـ"دو سوجو" يُصنع من عدة أعشاب طبية، ولذلك كان يتمتع برائحة عطرة. كما كان له مذاق حلو خفيف، فكان حتى الشباب الصغير يستطيع شربه والاستمتاع بمذاقه. وبما أن الدواء كان عملة نادرة في الماضي، فكان الناس يرجون لأنفسهم الصحة الطيبة طوال العام عن طريق شرب النبيذ المصنوع من الأعشاب الطبية في أول يوم في العام. وكان يُصنع عن طريق نقع الأعشاب الطبية في بئر القرية العام، حتى يستطيع هؤلاء الذين لا يستطيعون إعداد الـ"دو سوجو" لأنفسهم الحفاظ على صحتهم عن طريق شرب الماء المخلوط بالأعشاب الطبية الصحية.

كتب أحد الساسة القدامى من عصر جوسون، وكان اسمه "شيم سو-كيونغ 심수경"، العبارة التالية في وصف الـ"دو سوجو".

من التقاليد القديمة أن يحتسي الناس خمر الدو-سوجو في نهار أول يوم من أيام العام القمري الجديد. يشربه الشباب أولًا، ويليهم الكبار.

ومن التقاليد الكورية التراثية، أن ينتظر الشباب حتى يبدأ الكبار في تناول الطعام والشراب أولًا قبل أن يبدأوا هم في تناول الطعام والشراب. ولكن الآية تنعكس في حالة الـ"دو سوجو". والسبب في ذلك، هو أن الناس كانوا يحرصون على صحة الشباب والصغار أكثر من الكبار. ومن خلال هذه المناسبة، كانوا يعلمون الشباب آداب تناول النبيذ في المجتمع الكوري. وهذه التقاليد كانت تحافظ على ترابط الأسرة. ومما كتبه "شيم سو-كيونغ" في نهاية مقالته:

ولذلك، فالكثير من الناس يشربون الـدو-سوجو قبلي، وهو ما جعلني أدرك أنني عجوز. ولهذا تخليت عن طموحاتي الكبيرة.

ولا شك أنه شعر بالحزن حين أدرك أنه تقدم في العمر عندما وجد أناسًا كثيرة لهم الأولوية قبله في تناول الـ"دو سوجو" لأنهم أصغر منه. وقد أدرك "شيم" أن التخلي عن بعض الأحلام والطموحات هي طريقة لعيش حياة أكثر سعادة ورضا في خريف العمر. ومقطوعتنا التالية هي "ميه هواغا 매화가" أو: أغنية براعم البرقوق. وهي تبدأ بالتحسر على التقدم في العمر:

براعم البرقوق، والربيع يعود

كان من الممكن أن تزهري على الفروع التي حملتك من قبل

ولكن ثلوج الربيع قد أتت، وأنت لا تستطيعين أن تقرري ما إذا كنت ستزهرين أم لا

تعد الفترة التي تفصل بين اليوم الأول من العام القمري واليوم الخامس عشر الذي يشهد بزوغ البدر فترة تكثر فيها التقاليد المتعلقة بالفصول. فهناك الكثير من الأشياء التي كان يجب أو لا يجب أن يفعلها المرء في العام الجديد حسب تلك التقاليد. أما الأشياء التي كان يجب على المرء أن يفعلها، فأشياء تتعلق بالسلوكيات المرتبطة بالصحة الجيدة، مثل احتساء الـ"دو سوجو" كما ذكرنا، ومثل "جيشين بالبغي 지신밟기"، وهي مراسم كانوا يقيمونها لاعتقادهم بأنها ترضي روح الأرض وتبقيها في المنزل لتحل البركة. وكانت القرى الزراعية والساحلية تقيم حفلات الزار أو الـ"غوت" الشاماني لتمني عام وفرة. وآخر مقطوعات اليوم هي أغنية بعنوان "كيونغ بونغ نيون 경풍년" أو: الاحتفال بعام وفرة. وكانت هذه المقطوعة تعزف عندما يقدم الطعام في الاحتفالات الملكية، وكانت تتغنى بمحصول العام الوفير المنتظر.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "هان جان بوارا 한 잔 부어라" أو "صب لي كأسًا" أداء فرقة "أوديو بانانا AudioBanana".

- "ميه هواغا 매화가" أداء "لي يون-جين 이윤진".

- "كيونغ بونغ نيون 경풍년" أداء مركز الكوغاك الوطني لأوركسترا الموسيقى الملكية التراثية.