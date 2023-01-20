وفاة الممثلة يون جونغ هي في باريس

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توفيت الممثلة السينمائية الكورية "يون جونغ هي" يوم السابع عشر من يناير في باريس عن عمر يناهز 79 عاما، بعد فترة طويلة من معاناتها من مرض ألزهايمر.

وقد ولدت "يون" في مدينة بوسان في عام 1944، وظهرت في ساحة الفنون لأول مرة في عام 1967 عندما كانت طالبة في قسم الأدب الإنغليزي في جامعة أوسوك، ثم أصبحت نجمة بفوزها بجائزة أفضل ممثلة جديدة في مهرجان ديه جونغ للأفلام وجائزة أفضل ممثلة مفضلة في مهرجان التنين الأزرق للأفلام.

وبلغ عدد الأفلام التي شاركت فيها الممثلة "يون" حوالي 280 فيلما.

وفي عام 1976، تزوجت عازف البيانو الكوري الشهير "بيك كون او" الذي كان يمارس نشاطه في فرنسا.