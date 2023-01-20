وان وي تصدر ألبوما إنغليزيا كاملا في يناير

السفير / حميد العوضي : معجزة كوريا هي التغيير الجذري في بنية المعرفة مع الاحتفاظ بالثقافة
2023-01-20
#أخبار الساحة الفنية l 2023-01-23
من المقرر أن تصدر فرقة "وان وي" الشبابية أول ألبوم ألبوم إنغليزي كامل بعنوان "جاذبية"،
في أواخر شهر يناير الجاري.
ومنذ ترسيمها في عام 2019، قامت فرقة "وان وي" بالكشف عن عدد من الألبومات، منها سلسلة الألبومات الرقمية المنفرجة "شظية".
وعلى الرغم من انضمام عضوي الفرقة "يونغ هون" و"كانغ هيون" للخدمة العسكرية الإلزامية في الصيف الماضي، واصلت الفرقة ممارسة أنشطتها بإصدار ألبوم تجريبي ثالث بعنوان "استوديو وي: تسجيل رقم 3"، وألبوم رقمي منفرد آخر بعنوان "لا يزال هنا".
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-20
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