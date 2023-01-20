الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

تي إكس تي تطلق جولة عالمية ثانية في مارس

#أخبار الساحة الفنية l 2023-01-23

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

ستقوم فرقة "تومورو باي توقيذر" الشبابية بجولة عالمية ثانية تشمل سيول و12 مدنية أخرى في آسيا والولايات المتحدة، انطلاقا من حفل غنائي سيقام في سيول يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مارس القادم. 

وسوف يتم بث حفل الفرقة في سيول على الهواء مباشرة على الإنترنت، لمعجبي الفرقة في مختلف أنحاء العالم، الذين لا يمكنهم زيارة كوريا لحضور الحفل.

وسوف تعود الفرقة بإصدار ألبومها الكامل الخامس يوم السابع والعشرين من يناير. 

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;