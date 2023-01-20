تي إكس تي تطلق جولة عالمية ثانية في مارس

السفير / حميد العوضي : معجزة كوريا هي التغيير الجذري في بنية المعرفة مع الاحتفاظ بالثقافة
2023-01-20
#أخبار الساحة الفنية l 2023-01-23
ستقوم فرقة "تومورو باي توقيذر" الشبابية بجولة عالمية ثانية تشمل سيول و12 مدنية أخرى في آسيا والولايات المتحدة، انطلاقا من حفل غنائي سيقام في سيول يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مارس القادم.
وسوف يتم بث حفل الفرقة في سيول على الهواء مباشرة على الإنترنت، لمعجبي الفرقة في مختلف أنحاء العالم، الذين لا يمكنهم زيارة كوريا لحضور الحفل.
وسوف تعود الفرقة بإصدار ألبومها الكامل الخامس يوم السابع والعشرين من يناير.
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-20
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