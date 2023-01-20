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وكالة واي جي تكشف عن هوية ثاني عضوة في فرقة بيبي مونستر الجديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2023-01-23

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment

كشفت وكالة "واي جي" الترفيهية عن هوية ثاني عضوة في فرقتها الجديدة "بيبي مونستر".

وفي الفيديو التشويقي الذي نشرته الوكالة على موقعها الرسمي للتواصل الاجتماعي يوم الخامس عشر من يناير، تقوم العضوة الثانية "آهيون" البالغة من العمر 15 عاما، بأداء أغنية "سواي ويذ مي" للمطربة الأمريكية "ساويتي".

وسوف تكون فرقة "بيبي مونستر" أول فرقة نسائية تقوم وكالة "واي جي" بترسيمها بعد 7 سنوات من إطلاقها فرقة "بلاك بينك" في عام 2016.

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