المشروبات الكحولية في كوريا الشمالية

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يحتفل الكوريون تقليديا برأس السنة القمرية الجديدة كعيد قومي كبير. وفي وقت مبكر من صباح يوم رأس السنة القمرية الجديدة، يقيم الناس هنا طقوسا خاصة للأجداد تسمى "تشا ريه"، ويتبعها إنحناء الصغار للأكبر سنا. وتتضمن قائمة المأكولات في يوم العيد حساء كعك الأرز المسمى "طُك غوك". ولا يختلف الاحتفال بقدوم عام قمري جديد في كوريا الشمالية كثيرا عن احتفال كوريا الجنوبية. ففي يوم رأس السنة القمرية الجديدة، يؤدي الكوريون الشماليون الانحناءة لكبار السن، ويتبادلون التحيات، ومن المثير للاهتمام أيضا أنهم يشربون الخمر بكثرة. وهذا هو السبب في أن عيد رأس السنة القمرية المسمى "صوللال 설날" يُطلق عليه أيضا "سوللال 술날" أي "يوم الخمور" في كوريا الشمالية.





حتى عام 1989، كانت كوريا الشمالية تحظر إقامة احتفالات بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث كانت تصفها بأنها "بقايا المجتمع الإقطاعي"، ولكن بعد ذلك، تمت استعادة السنة القمرية الجديدة كعطلة تقليدية. ومنذ عام 2003، احتفلت بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام. وفي هذه المناسبة، يتناول الكوريون الشماليون، الذين يعيشون في بلد باردة نسبيا، الكثير من الخمور.





الدكتور "تشون يونغ صون " الأستاذ في جامعة "كون غوك":

الكثير من الكوريين الشماليين يشربون الخمر بكثرة. في يوم رأس السنة القمرية الجديدة، يشربون كثيرا بعد عقد طقوس الأجداد "تشا ريه 차례" المتمثلة في الأمنيات بصحة جيدة والتوفيق. يحب الكوريون الشماليون المشروبات الكحولية القوية التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول لأنها تجعلهم يشعرون بالنشوة.





في 27 أبريل 2018، توجهت أنظار العالم نحو قرية الهدنة "بان مون جوم" التي تقع على الحدود بين الكوريتين. فقد أصبح "كيم جونغ أون" أول زعيم كوري شمالي تطأ قدمه الأراضي الكورية الجنوبية بالسير عبر خط ترسيم الحدود العسكرية، ثم عقد "كيم" اجتماعا تاريخيا مع رئيس كوريا الجنوبية آنذاك "مون جيه إين".





في ذلك الوقت، أعدت كوريا الجنوبية نوعين من المشروبات الكحولية التقليدية، وهما "ميون تشون دو كيون جو 면천 두견주" ومون بيه جو 문배주". يشتهر الأول برائحته الرقيقة، وهو مصنوع من بتلات زهور الأزاليا والأرز اللزج. أما الآخر فيفتخر بتاريخ طويل يبلغ حوالي ألف عام، حيث يرجع أصله إلى عصر مملكة كوريو. وقد عقدت قمة أخرى بين الكوريتين في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر من نفس العام، وحينها وضعت كوريا الشمالية "سوجو 소주" على مائدة عشاء القائدين. والسوجو هو الخمر الكوري التقليدي المصنوع من الأرز.





"تشون يونغ صون ":

باعتبارها خمورا مميزة في كوريا الشمالية، يتم إنتاج "سوجو بيونغ يانغ" في مصنع المواد الغذائية. هناك ثلاثة أنواع، هي: سوجو بيونغ يانغ، وخمر بيونغ يانغ، وخمر كوريو. تتراوح قوة تلك الخمور من 30 إلى 40 في المائة. الأكثر شهرة هو سوجو بيونغ يانغ الذي يحتوي على نسبة 25% من الكحول. في عام 2014، حصل ذلك النوع على "ميدالية الجودة 15 ديسمبر"، والتي تُمنح لأفضل المنتجات عالية الجودة في البلاد. بدأت مبيعات سوجو بيونغ يانغ في الولايات المتحدة في عام 2008، مما أثار فضول الأمريكيين بشأن الخمور التي تنتجها كوريا الشمالية المنعزلة، لكن صادرات الخمور إلى الولايات المتحدة توقفت لأسباب مختلفة، بما في ذلك الإجراءات الجمركية.





تم تقديم سوجو بيونغ يانغ كخمور وطنية لكوريا الشمالية في منشور بشأن الرموز الكورية الوطنية، صادر عن أكاديمية العلوم الاجتماعية، في يوم 9 سبتمبر 2018، احتفالا بالذكرى السبعين على تأسيس النظام الشيوعي الحاكم. وبموجب تعليمات من الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" قامت كوريا الشمالية بتعيين الخمور الفاخرة التي تمثل البلاد، كمشروع بحثي.





وبعد وصول "كيم جونغ أون" إلى السلطة، تم اختيار "سوجو بيونغ يانغ" كخمر وطنية، حيث قال كيم إن طعمها أفضل، وأن الناس يعشقونها.





"تشون يونغ صون ":

جميع الرموز الوطنية لكوريا الشمالية لها صلات بالزعيم. وقد قال الزعيم الشمالي إن الخمور الوطنية يجب أن تكون مشروبا ذا نوعية جيدة ليستمتع به جميع المواطنين، وليس مشروبا باهظ الثمن وفاخرا تستهلكه الطبقة العليا فقط. تدعي كوريا الشمالية أن عامة الناس يمكنهم أن يستمتعوا بمشروب كحولي وطني بفضل حب الزعيم لشعبه. في الواقع، على كل حال، فإن تسمية الخمور الوطنية لديها علاقة كبيرة بالاقتصاد. فبموجب مبدأ الاعتماد على الذات، لا تشجع كوريا الشمالية الناس على استخدام أي شيء أجنبي، مثل التبغ والمشروبات الكحولية والملابس. بدلا من ذلك، تسعى الدولة إلى تطوير السوق المحلية، وتزويد الناس بالسلع المنتجة محليا وتصدير منتجاتها إلى الخارج. بالنسبة للمشروبات الكحولية، فإن عددا قليلا جدا من العلامات التجارية الكورية الشمالية معروفة للعالم الخارجي. لفتت سوجو بيونغ يانغ اهتماما خاصا في الولايات المتحدة لبعض الوقت. وتوظف الدولة أحيانا هذه الاستراتيجية.





كل بلد تقريبا لديه خمور تقليدية فريدة خاصة به. تصنف بعض البلدان مشروباتها الكحولية التقليدية على أنها تراث ثقافي. وبالمثل، صنفت كوريا الجنوبية ثلاثة مشروبات كحولية محلية على أنها تراث ثقافي وطني. وفي كوريا الشمالية يُعرّف التراث الثقافي غير الملموس بأنه التراث الثقافي غير المادي. وقد أدرجت كوريا الشمالية أيضا مهارات تخمير العديد من المشروبات الكحولية التقليدية، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.





"تشون يونغ صون ":

بينما أضافت كوريا الجنوبية المشروبات الكحولية ذات التقاليد العريقة إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي، صنفت كوريا الشمالية المشروبات الكحولية التقليدية التي يتمتع بها عامة الناس على أنها تراث ثقافي غير مادي. مشروب الـ"ماكوللي 막걸리" هو نبيذ يصنع من الأرز ذو لون غائم. الاسم يعني حرفيا أنه يتم تمريره من خلال مرشح خشن. في كوريا الشمالية، يستمتع المواطنون العاديون به في حياتهم اليومية.





غطت إحدى وسائل الإعلام الكورية الشمالية مؤخرا قصة حانة لبيع الماكوللي في مدينة "سام جي يون"، وقالت إن المزيد من المواطنين يبحثون عن هذا المشروب. وتشتهر منطقة "سام جي يون" بالخمور المصنوعة من التوت المزروع أصلا في جبل بيكدو. وتماشيا مع التطور السريع لتلك المدينة في عام 2019، ظهرت حانة لبيع الماكوللي هناك لأول مرة. ويكتسب الماكوللي شعبية ليس فقط هناك، ولكن أيضا في جميع أنحاء البلاد.





تقول وسائل الإعلام المحلية في الشمال إن الماكوللي يساعد في الوقاية من الأمراض وعلاجها، بما في ذلك التهاب المعدة المزمن وعسر الهضم وتصلب الشرايين والتهاب المفاصل المزمن، كما أن له فوائد جمالية. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد ثبت أن أحد الأحماض الدهنية الأساسية غير المشبعة التي تعمل على منع تقدم مرض السكري والسرطان والشيخوخة، والأمراض المعدية المختلفة، يمكن إنتاجها خلال عملية تخمير الماكوللي. في الواقع، تؤكد كوريا الشمالية غالبا على الفوائد الصحية للمشروبات الكحولية، فضلا عن نكهتها ورائحتها.





في يونيو 2000، عقدت الكوريتان أول قمة بينهما على الإطلاق في بيونغ يانغ منذ الانقسام الوطني.





تم بث مشهد زيارة الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك "كيم ديه جونغ" للعاصمة الكورية الشمالية في جميع أنحاء العالم. وقد تصدرت تلك القمة التاريخية عناوين الصحف في كوريا الشمالية بالطبع.





تم إيلاء اهتمام كبير لكل حدث على حدة خلال تلك القمة رفيعة المستوى. وتم اختيار الخمور المصنوعة من التوت في العشاء. كما تم الكشف عن بعض الخمور أيضا خلال أحداث لم شمل الأسر المشتتة بسبب الحرب بين الكوريتين.





الخمور الأخرى التي تمثل كوريا الشمالية هي البيرة. وفي خطوة غير عادية للغاية، عرضت كوريا الشمالية إعلانا تجاريا للبيرة على التلفزيون.





أظهر الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" اهتماما كبيرا بإنشاء مصنع للبيرة في بلاده بعد جولة في مصنع مماثل في روسيا في عام 2001. واشترت كوريا الشمالية مصنعا من بريطانيا تم إغلاقه في عام 2000 وشحنت المعدات بالكامل من هناك. هكذا بدأت كوريا الشمالية في إنتاج بيرة "ديه دونغ كانغ". وفي عام 2016، أقامت مهرجانا خاصا للبيرة.





والآن بعد مرور عشرينن عاما، صارت "ديه دونغ كانغ" العلامة التجارية المحلية الأكثر شعبية في كوريا الشمالية.





"تشون يونغ صون ":

بيرة "ديه دونغ كانغ 대동강" هي واحدة من الصادرات الرئيسية لكوريا الشمالية. طعمها جيد وتباع بأسعار باهظة في الخارج، وتأتي بسبع نكهات مختلفة. الأكثر شهرة لدى الكوريين الجنوبيين هي البيرة رقم 2 التي تحتوي على نسبة 15% من الكحول. تحتوي بعض أنواع البيرة على رائحة القهوة أو الشوكولاتة. تشير التقارير إلى أن بارات البيرة قد ظهرت في الشمال لتمكين السكان المحليين من الاستمتاع بمشروب البيرة. تفسر كوريا الشمالية هذا الموقف على أنه نتيجة لحب القائد الأعلى لشعبه، ولكن من وجهة نظر اقتصادية، فإنها تسعى للترويج للبيرة وجعل الناس يشعرون بالمزيد من النشاط.





عند الشرب، يستخدم الكوريون الشماليون تعبيرات خاصة لإطلاق الأنخاب. ونتطلع إلى رؤية الناس من الكوريتين معا في مناسبات سعيدة وهم يقولون تلك التعبيرات.