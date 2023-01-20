(13) 쉬엄쉬엄해요

예은: 너무 잘됐다. 이렇게 빨리 회복돼서.

الحمدلله. رائع أنك تعافيت بهذه السرعة

소진: 우리가 얼마나 걱정했는데요.

قلقنا عليك كثيرا.

태하: 권혜빈 과장님도 아직 출근 못 하셔서 썰렁한데,

كنا نشعر بالوحدة لأن السيد هون هيه-بين أيضا لم يتمكن من المجيء للمكتب،

팀장님도 안 오니까 진짜 쓸쓸했거든요.

وشعرنا بالحزن فعلا لأنك أيضا لم تتمكني من القدوم

젬마: 오셨어요

مرحبا

주형: 일은 바쁘지만 쉬엄쉬엄해요. 무리하지 말구.

لدينا الكثير من العمل ولكن حاولي العمل بلا تعب. لا تضغطي على نفسك.





شرح التعبير

الفعل 쉬엄쉬엄하다 : الانتهاء من العمل مع الحصول على قسط من الراحة أو العمل بهدوء وببطء.

يستخدم التعبير عندما يرغب الطرف الأخر في القيام بعمل ما بسرعة أو التسرع في القيام بعمل ما فتخبره بأن يحصل على بعض الراحة بين فترات العمل ويعمل ببطء وهدوء.

الفعل "쉬엄쉬엄하다"، مكون من الحال "쉬엄쉬엄" والفعل "하다"

쉬엄쉬엄일하세요

يعني اعمل براحة أو بهدوء

쉬엄쉬엄 걸어가도 늦지 않아요.

حتى إذا تحركنا بِراحة أو بتأني، لن نتأخر.

أي إذا تحركنا قليلا وارتحنا قليلا لن نتأخر لذا لا داعي للعجلة.





شرح الأمثلة

1

가: 보고서 쓰느라고 어제도 밤새웠어.

أ.لم أتمكن من النوم ليلة أمس لأنني كنت أكتب التقرير.

나: 쉬엄쉬엄해. 너무 무리하다가 병나겠다.

ب. احصل على بعض الراحة أثناء العمل. ستتعرض للمرض إذا بالغت في العمل.





2.

가: 주말까지 해도 일이 안 끝나겠어요.

أ.لن نتمكن من الانتهاء من العمل حتى لو عملنا طوال العطلة الأسبوعية.

나: 쉬엄쉬엄해요. 우리도 틈나는 대로 도와줄게요.

ب.ارتاح قليلا أثناء العمل. نحن أيضا سنساعد في أوقات راحتنا.

틈나다 يعني الحصول على بعض الوقت الفارغ اثناء العمل.



