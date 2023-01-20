الإنفاق على مصروفات العيد يسبب ضغطا نفسيا للكوريين

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من المرجح أن يكون معظم الكوريين قد عادوا الآن إلى منازلهم بعد قضاء العيد السعيد مع آبائهم أو أقربائهم في القرى ويستعدون لمزاولة أيامهم العادية والمشغولة مرة أخرى. في هذا الصدد أظهرت نتيجة مسح طريفة ان أهم أسباب العبء الذي يشعر به الكوريون في فترة إجازة العيد هي الإنفاق على مصروفات العيد. فوفقا لمنصة "إين كروت인크루트"التي أجرت المسح على ثمانمائة وثمانية وعشرين عضوا فيها، في نهاية الشهر الماضي، أجاب أربعة من بين كل عشرة منهم بأنهم يعانون من ضغوط نفسية كبيرة قبل حلول العيد. وحول أسباب ذلك أجاب اثنان وعشرون بالمائة منهم بالإنفاق على مصروفات العيد لتكون هذه الإجابة أكثر الإجابات عن هذا السؤال. وأجاب سبعة عشر بالمائة منهم بتقليل وقت الحرية الشخصية بينما أجاب خمسة عشر بالمائة منهم بالتشاجر حول الآراء بين أفراد الأسر. كما أجاب اثنا عشر بالمائة منهم بالتذمر.

وتبين أن متوسط الإنفاق المتوقع في العيد يشمل ثلاثمائة وثمانين ألف وون، أي ما يساوي حوالي مائتين وتسعين دولارا، في مصروفات الجيب المقدّمة إلى أفراد العائلة، ومائتين وعشرة آلاف وون، أي ما يعادل حوالي مائة وستين دولارا، في مصروفات تناول الطعام في المطاعم. كما يشمل مائة وثلاثين ألف وون، أي ما يعادل حوالي مائة دولار، في التنقلات، ومائتين وخمسين ألف وون، أي ما يعادل حوالي مائة وتسعين دولارا، في إعداد أطعمة العيد، وأربعمائة ألف وون، أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة دولار، في الهدايا. هذا يعني أن متوسط إجمالي مصروفات العيد للأسرة الكورية يبلغ مليون وثلاثمائة وسبعين ألف وون، أي ما يعادل حوالي ألف وخمسين دولارا، ولهذا يشعر أرباب البيوت بالعبء الاقتصادي بوضوح.