العمل الأخير للممثلة الراحلة كانغ سو يون يحتل المركز الأول عالميا

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احتل الفيلم الكوري الخاص في منصة نتفليكس "جونغ إيه" والذي يعد العمل الأخير للممثلة الكورية الراحلة "كانغ سو يون " المركز الأول عالميا. وقال موقع "فليكس باترول" لترتيب مشاهدة منصات خدمة الفيديو عبر الإنترنت حول العالم يوم الأحد الماضي إن الفيلم الذي عرض لأول مرة يوم العشرين من هذا الشهر احتل المركز الأول في مجال الأفلام على نتفليكس. فقد سجل الفيلم ستمائة وخمسا وثمانين نقطة ليتغلب بفارق كبير على الفيلم الأمريكي " نبحث عن كلب بيتنا" الذي احتل المركز الثاني بأربعمائة وتسع وثمانين نقطة. وحسب الدول، احتل الفيلم المركز الأول في إحدى وثلاثين دولة بما في ذلك أمريكا والمكسيك والبرازيل وفيتنام وإسبانيا والتشيك وتايلاند إلى جانب كوريا.

هذا الفيلم الذي أخرجه المخرج "يون سانغ هو 연상호" المشهور بإخراج الفيلم "الطريق إلى بوسان"، بمثابة فيلم خيال علمي تدور أحداثه في عام ألفين ومائة وأربعة وتسعين حيث يتحول كوكب الأرض إلى أنقاض بسبب تغير المناخ. وتنشب حرب أهلية في ملجأ يسكن فيه المهاجرون إلى الفضاء. ومن أجل الحد من الحرب، وُلدت محاربة مرتزقة من الذكاء الصناعي من خلال استنساخ مخ المرتزقة الأسطورية "جونغ إيه"، وتجري أحداث الفيلم بناء على ذلك. وقد لعبت الممثلة الكورية "كيم هيون جو김현주" دور "جونغ إيه" حيث أدت دوري الإنسان والذكاء الاصطناعي معا، بينما لعبت الممثلة الراحلة "كانغ سو يون" دور "يون صو هيون 윤서현" رئيسة فريق تطوير الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن هذا الفيلم يمثل أول فيلم تعود به الممثلة كانغ إلى دائرة الأفلام الكورية بعد الفيلم القصير "جوري 주리" قبل تسع سنوات. وقد توفيت كانغ بشكل مفاجئ وهي تنتظر بدء عرض الفيلم بعد إتمام تصويره. وقدم المخرج يون تعازيه مع وفاتها غير المتوقعة عبر حسابه على فيسبوك قائلا إن كانغ كانت بمثابة السينما الكورية بحد ذاتها. وتم العثور على النجمة العالمية وإحدى أعمدة صناعة السينما الكورية، في حالة غيبوبة في منزلها يوم الخامس من مايو الماضي، بعد إصابتها بسكتة قلبية بسبب نزيف في المخ، وتم نقلها إلى المستشفى لكنها لم تستعد وعيها وتوفيت بعد يومين في السابع من مايو. واصابة الدائرة الثقافية الكورية دهشة كبيرة وحزن شديد عندما نشر خبر حول وفاتها.