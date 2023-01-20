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من المتوقع أن يتم رفع نظام ارتداء الكمامات الإلزامي في الأماكن الداخلية في كوريا بدءا من الثلاثين من هذا الشهر. ونتيجة لذلك تم تعديل النظام من إلزامي إلى موصى به في مختلف المدارس المحلية. وقررت السلطات الصحية المحلية رفع النظام في الأماكن الداخلية باستثناء المرافق المعرضة للعدوى والمؤسسات الطبية والصيدليات والمواصلات العامة فقط. وبالنسبة للأطفال والتلاميذ في رياض الأطفال أو المدارس، فقد ظلوا يعيشون مرتدين الكمامات لمدة حوالي ثلاثة أعوام منذ أوائل عام ألفين وعشرين. وبعد تحويل نظام ارتداء الكمامات إلى موصى به، سيمكنهم خلعها داخل مباني المدارس إلا أنه من المتوقع أن تحافظ بعض الجهات على ارتداء الكمامات الإلزامي لفترة ما.

في هذا السياق، قال مسؤول في إحدى رياض الأطفال بالعاصمة سيول إنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسمحون للأطفال بخلع الكمامات في الداخل، موضحا أن الزكام منتشر في هذا الشتاء ويشعر أولياء الأمور بالقلق، ولهذا سيقررون لاحقا بعد مراقبة الوضع أكثر. وقالت إحدى السيدات التي لديها ابن في المرحلة الابتدائية وبنت في روضة للأطفال إنها لا تزال تشعر بالقلق بسبب ظهور إصابات جديدة باستمرار، ولهذا فإنها تفكر في أن تنصح طفليها بالاستمرار في ارتداء الكمامات خلال الفترة القادمة إذا لم يشعرا بالضيق. ولكن قالت أمٌ أخرى إن طفلها ظل يرتدي الكمامات منذ أن بلغ عمره ثلاث سنوات وحاليا يشعر بالحرج عندما لا يرتديها الأمر الذي يجعلها تشعر بالأسف تجاهه. وأضافت أنها سعيدة الآن لإمكانية تنقله براحة دون ارتداء كمامة.