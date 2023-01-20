الثلوج تغلق الطرق الجوية والبحرية في جيجو

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ضربت كوريا أقوى موجة برد في هذا الشتاء في اليوم الأخير من عطلة رأس السنة القمرية، وأدت أقوى موجة برد مفاجئة إلى إغلاق جميع الطرق الجوية والبحرية، مما تسبب في حدوث ارتباك في طرق العودة إلى المنازل بعد انتهاء الإجازة. وعلى وجه الخصوص، في جزيرة جيجو، تم تعليق جميع رحلات الركاب بسبب الرياح القوية والثلوج الكثيفة، لذلك كان على المواطنين الذين زاروا جزيرة جيجو خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة القلق بشأن الذهاب إلى العمل بعد العطلة. ونظرا لإلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار جيجو، تقطعت السبل بحوالي 40 ألف عائد وسائح في المطار. ومن المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من المواطنين الذين لم يعودوا إلى حياتهم اليومية بعد. وقد استؤنفت مؤخرا عمليات الرحلات الجوية بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن يتمكن جميع الركاب المتبقين الذين لم يتمكنوا من مغادرة جيجو من المغادرة بحلول اخر الاسبوع على أبعد تقدير.