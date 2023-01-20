تصاعد اللغة الكورية عالميا بفضل شعبية المحتويات الكورية

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قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مؤخرا إن اللغة الكورية تكتسب شعبية في سوق تعلم اللغة عالميا بفضل شعبية المحتويات الكورية، مثل الأفلام والموسيقى. ووفقا لتحليل تطبيق تعلم اللغة العالمي "ديو لينغو Duolingo"، احتلت اللغة الكورية المرتبة السابعة من بين أكثر اللغات تعلُّما على التطبيق في العام الماضي. ونقلت سي إن إن عن تقرير من "ديو لينغو"، أن اللغة الكورية تحظى بشعبية كبيرة في غرب آسيا وجنوب شرق آسيا، حيث احتلت المرتبة الأولى كلغة أجنبية تتم دراستها من قبل معظم الناس في دول مثل الفلبين وتايلاند وإندونيسيا وباكستان وبروناي. وفي الوقت نفسه، على الرغم من حقيقة أن اللغة الصينية هي ثاني أكثر اللغات تحدثا في العالم بفضل عدد سكانها الكبير، إلا أنها ظلت في المرتبة الثامنة بعد الكورية في ترتيب تعلم اللغة الأجنبية لتطبيقات تعلم اللغات عالميا بسبب تداعيات تراجع الصورة الوطنية. ومن بين اللغات الآسيوية، كانت اليابانية هي اللغة الأكثر تعلُّما من قبل مستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم، وكانت الكورية ثاني أكثر اللغات تعلُّما بعد اليابانية بهامش ضيق. كما أشارت سي إن إن إلى أن عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة الكورية في دورات اللغات في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، قد ارتفع من 5211 في عام 2002 إلى 14 ألفا في عام 2016.

في هذا الصدد، يرى الخبراء أن سر شعبية اللغة الكورية يكمن في "الموجة الكورية" التي تنتشر دوليا، حيث إن الثقافة الكورية، بما في ذلك الدراما والموسيقى والأزياء والجمال والطعام، قد اجتاحت العالم على مدار العشرين عاما الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت شبكة سي إن إن إلى أنّ أغنية المغني ساي الناجحة "كانغ نام ستايل"، وفيلم "الطفيلي"، للمخرج "بونغ جون هو"، ومسلسل "لعبة الحبار"، وظهور فرقة "بي تي إس" المشهورة عالميا، استمرت في إثارة الاهتمام باللغة الكورية. وقالت إن هذه الظواهر تعود إلى جهود الحكومة الكورية لنشر "الموجة الكورية" عالميا من خلال الموسيقى ووسائل الإعلام منذ التسعينيات. فقد أرسلت الحكومة الكورية بنشاط مدرسي اللغة الكورية إلى دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند، ونتيجة لذلك، تم تدريس اللغة الكورية كمادة رسمية في المدارس في العديد من الدول بما فيها تايلاند ولاوس وميانمار.