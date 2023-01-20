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خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في قطر، تجمع العديد من المواطنين الكوريين الجنوبيين في ميدان "كوانغ هوا مون" في سيول، على الرغم من الطقس المتجمد في وقت مبكر من الصباح، لتشجيع منتخبهم الوطني. وهذا الميدان عبارة عن ساحة عامة أمام بوابة كوانغ هوا مون، وهي البوابة الرئيسية لقصر كيونغ بوك في وسط العاصمة. وخلال عهد مملكة جوسون، كانت تلك الساحة بمثابة الشارع الرئيسي، حيث يوجد فيها المكاتب الحكومية الرئيسية. وتوجد أيضا أماكن متنوعة للاسترخاء، إلى جانب مساحات خضراء. وبينما يوجد في كوريا الجنوبية ميدان "كوانغ هوا مون"، يوجد في كوريا الشمالية ساحة شهيرة أيضا في قلب عاصمتها بيونغ يانغ.





تشير الساحة العامة إلى منطقة مفتوحة يمكن فيها للعديد من الأشخاص الذين لديهم نفس النظرة، الالتقاء أو التجمع. وبهذا المعنى، يمكن أن تكون الساحة العامة أكثر أهمية بالنسبة للدول الاشتراكية.





البروفسور "إيم دونغ او 임동우" الأستاذ في قسم الهندسة الحضرية في جامعة هونغ إيك:

في الدول الاشتراكية، يشكل التنوير والتعليم والدعاية المبادئ الأساسية التي يتكون منها المجتمع، وهذا هو السبب في أن الساحة العامة، كمكان للدعاية يجتمع فيها الناس، كانت دائما عنصرا مهما للغاية في بناء المدن في الدول الاشتراكية، حيث تعتبر أكثر من مجرد مكان لإقامة الأحداث.





نظرا للأهمية الكبيرة للساحات العامة في الدول الاشتراكية، كان إنشاء تلك الساحات أمرا بالغ الأهمية منذ السنوات الأولى لإقامة النظام الحاكم في كوريا الشمالية. فبعد تحرر شبه الجزيرة الكورية من الحكم الاستعماري الياباني في عام 1945، قررت كوريا الشمالية تغيير المساحة الأمامية لمبنى مكاتب في بيونغ يانغ ليصبح ساحة عامة. وفي عملية إعادة بناء البلاد بعد الحرب الأهلية الكورية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، مضت كوريا الشمالية قدما نحو بناء ساحة كيم إيل سونغ.





"إيم دونغ او 임동우":

خلال الفترة الاستعمارية، لم يكن هناك ميادين في بيونغ يانغ. ولكن في عملية التعافي التي أعقبت الحرب، تأثر تصميم مدينة بيونغ يانغ في كوريا الشمالية بشدة بأوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي. نتيجة لذلك، بدأت كوريا الشمالية في تبني مفهوم الساحة العامة. وتم تضمين الساحات العامة في خطة إعادة الإعمار الرئيسية التي وضعها المهندس المعماري الكوري الشمالي "كيم جونغ هوي" في الخمسينيات من القرن الماضي، والذي درس في الاتحاد السوفيتي. فقد تم تدمير بيونغ يانغ بالكامل خلال الحرب، وكان على كوريا الشمالية إعادة بناء العاصمة من الصفر. وفي هذه العملية، احتاجت إلى نوع من المعايير، والتي كانت ساحة كيم إيل سونغ. فقد تم بناء الطرق وترميم المباني حول الساحة، إيذانا ببدء إعادة الإعمار.





ساحة كيم إيل سونغ تعتبر أحد الهياكل الرمزية التي تمثل كوريا الشمالية، تماما مثل الميدان الأحمر في موسكو وساحة "تيا نان مين" في بكين. كوريا الشمالية تقول بفخر إن ساحة كيم إيل سونغ تزين بيونغ يانغ، عاصمة الثورة، بطريقة أكثر روعة وتكشف بالكامل عن كرامة وروعة كوريا الشمالية التي تعتمد على نفسها. تقع الساحة عند سفح جبل نام سان، وقد شيدت في عام 1954، وتتكون من ساحة رئيسية مستطيلة الشكل مرصوفة بالجرانيت ومربع أصغر ومنصة للقيادة. وتبلغ مساحتها 75 ألف متر مربع، ويمكن أن تستوعب حوالي 100 ألف شخص. في الوقت الحاضر، تقع الساحة أمام الدار الشعبية الكبرى للدراسة، وتتجه نحو برج "جو تشيه" عبر نهر "ديه دونغ"، وهي محاطة بالمباني الحكومية ومتحف التاريخ ومعرض فني. وقد تطور هذا التصميم على مدار فترة زمنية طويلة، حيث تُظهر صور وسط مدينة بيونغ يانغ في عام 1961 أنه لا يوجد أي شيء في وسط الميدان، سوى منصة القيادة.





"إيم دونغ او 임동우":

عندما لم تكن هناك وسائل للتواصل الاجتماعي أو الإنترنت في الماضي، كان من الضروري جمع عشرات الآلاف من الأشخاص في مكان واحد لإلقاء خطاب أو نشر الفلسفة الاشتراكية. هذا هو الغرض من إنشاء الساحة العامة. قبلت بيونغ يانغ التخطيط الحضري الاشتراكي، حيث كانت منصة القيادة جزءا مهما للغاية، حيث يلقي القائد كلمة من على المنصة ويقوم المواطنون بنشر رسالة القائد. هكذا يمكن اعتبارها ضمن عملية التنوير الاجتماعي.





بمناسبة الذكرى السبعين على مولد مؤسس النظام الحاكم في كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" في عام 1982، تم بناء برج "جو تشيه" في بيونغ يانغ. ويعلو جسم البرج الذي يبلغ ارتفاعه 150 مترا والمكون من كتل من الجرانيت الأبيض، شعلة معدنية بارتفاع 20 مترا. يمكن للزوار الوصول إلى سطح المراقبة أسفل الشعلة مباشرة بواسطة مصعد. وهذا البرج هو بالفعل أحد المعالم الرئيسية في المدينة.





"إيم دونغ او 임동우":

يقع برج "جو تشيه" على الجانب الآخر من نهر "ديه دونغ" من ساحة إيل سونغ. تم تحديد الموقع في المخطط الرئيسي الذي تم إنشاؤه في الخمسينيات من القرن الماضي. يبدو أن المدينة قد شُيدت على مدى عقود، وفقا للخطة الرئيسية. تم بناء برج جو تشيه في الثمانينيات كهيكل رمزي لتعزيز تقديس شخصية القائد وزيادة الوعي العام بأيديولوجيته جو تشيه.





في نفس العام، 1982، تم الانتهاء من الدار الشعبية الكبرى للدراسة في ساحة كيم إيل سونغ. المكتبة المركزية الوطنية عبارة عن مبنى من عشرة طوابق يتميز بأسقف تقليدية مغطاة بالبلاط الأخضر.





"إيم دونغ او 임동우":

لن أقول إن كوريا الشمالية بنت الساحة في وسط بيونغ يانغ. بدلا من ذلك، بدأ بناء المدينة حول هذه الساحة. تم بناء الوكالات الحكومية والمرافق الثقافية حول الساحة في الستينيات لتمكين الساحة من أداء وظائف متعددة. أدى الانتهاء من دار الدراسة الشعبية وبرج جو تشيه في الثمانينيات من القرن الماضي إلى توسيع نطاق الساحة إلى الجانب الآخر من نهر ديه دونغ. في هذه العملية، استمرت مركزية الساحة في النمو. الدار الشعبية الكبرى للدراسة، على وجه الخصوص، عبارة عن مبنى رائع. إنه بمثابة خلفية رائعة للساحة.





نقلت كوريا الشمالية الموقع المركزي إلى المكان الموجود أسفل منصة القيادة في ميدان كيم إيل سونغ في عام 1996. وهذا يعني أن هذا الميدان هو نقطة البداية لنظام الطرق الوطني لكوريا الشمالية.





هكذا صارت ساحة كيم إيل سونغ المكان المناسب لإقامة الأحداث الكبرى، بما في ذلك احتفالات رأس السنة الجديدة، والاستعراضات العسكرية، في مختلف المناسبات السنوية.





عند سماع عبارة "الساحة العامة" في كوريا الشمالية، قد يتذكر الكثير من الناس ساحة كيم إيل سونغ فقط. لكن الساحات العامة تشكلت في المدن الكبرى في كوريا الشمالية، بخلاف بيونغ يانغ، كمساحات رمزية.





"إيم دونغ او 임동우":

إنشاء ساحة عامة أمر مهم جدا في الدول الاشتراكية كما ذكرتُ سابقا. فلا عجب أن توجد تلك الساحات بأحجام كبيرة وصغيرة في كل المدن في كوريا الشمالية. يمكن إنشاء ساحة عامة في الأماكن التي توجد فيها مرافق ثقافية، مثل مكتبة أو مسرح. في حالات أخرى، يمكن إنشاء ساحة عامة في أماكن يتم فيها تنصيب تماثيل للزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل". تقع المباني في شمال شرق مدينة "هام هونغ" حول الساحة العامة. من ناحية أخرى، في مدينة "شين وي جو" الحدودية الشمالية الغربية، تم إنشاء أضخم ساحة أمام محطة "شين وي جو". هذا هو الطراز القديم. أيضا تركز الخطط الجديدة بشكل كبير على الساحات العامة، مثل سونغ بونغ وجونغ جين. وقد تم تنصيب تماثيل للقادة السابقين في الساحات هناك مؤخرا.





يبدو أن الزعيم الحالي "كيم جونغ أون" قد ظل يستفيد بشكل جيد من ساحة كيم إيل سونغ. ففي الذكرى 65 على تأسيس حزب العمال الحاكم يوم 10 أكتوبر من عام 2010، قام بتفقد القوات، وهو يقف إلى جانب والده الزعيم السابق "كيم جونغ إيل"، على منصة القيادة في الميدان. كان ذلك حدثا سياسيا يستهدف إعلام الناس داخل وخارج البلاد بأن "كيم جونغ أون" سيرث السلطة من والده. وفي عام 2012، ألقى "كيم جونغ أون" أول خطاب له بصفته الزعيم الأعلى للبلاد، أيضا في ساحة كيم إيل سونغ.





وخلال عرض عسكري ليلي نادر بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس الحزب الحاكم في عام 2020، قال "كيم جونغ أون" إنه يأسف لعدم قدرته على تحسين حياة الناس، حتى إنه ذرف بعض الدموع في منتصف خطابه. وقد أظهر العرض العلني غير العادي لدموع القائد الأعلى بوضوح، التحول الملحوظ لصورة الزعيم. بهذه الطريقة، تلعب ساحة كيم إيل سونغ دورا رمزيا للغاية في السياسة الكورية الشمالية.





"إيم دونغ او 임동우":

الساحة هي المكان الذي تقام فيه الأحداث الوطنية، وقد ظلت تشهد توجيه تعليمات القادة للناس. ولهذا السبب، من المتوقع أن تواصل كوريا الشمالية إيلاء اهتمام كبير بكيفية استخدام هذه الأماكن وكيفية عرضها في وسائل الإعلام، حيث إن لها أهمية رمزية كبيرة داخليا وخارجيا. أتوقع أن تخضع ساحة كيم إيل سونغ للتغيير باستمرار، على الرغم من أنه من غير المؤكد كيف ومتى. وإذا تم الاستدلال بالدول الاشتراكية الأخرى، فقد ظهرت مرافق تجارية حول الساحات العامة، مما دفع العديد من الناس إلى القدوم إلى هناك. أيضا قد تلعب المكاتب الحكومية والمرافق الثقافية الموجودة حاليا بالقرب من ميدان كيم إيل سونغ أدوارا مختلفة في المستقبل.





في سبتمبر الماضي، سلطت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية "رودونغ شين مون"، الضوء على الأحداث المختلفة التي أقيمت في ساحة كيم إيل سونغ على مدار السبعين عاما الماضية. ويبدو أن الهدف من ذلك هو تعزيز الوحدة الداخلية، مع استعراض تاريخ تلك الساحة الرمزية للغاية. ويبقى علينا الانتظار لنرى ما هو نوع الدور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي سوف تلعبه تلك الساحة خلال الفترة القادمة.