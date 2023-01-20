بدء تنفيذ تخفيف إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

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اعتبارا من اليوم، سيتم تخفيف إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في كوريا إلى توصية غير ملزمة قانونيا. ونظرا لأن الحكومة الكورية غيّرت إرشادات الحجر الصحي المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، فقد بدأت الشركات المحلية الكبرى أيضا في تخفيف إرشادات الحجر الصحي الداخلية. على سبيل المثال، في شركة "هيون ديه موتور"، نظرا لتخفيف إرشادات الحجر الصحي، سيُسمح بجميع رحلات العمل المحلية والدولية. وحتى عند إجراء الفصول التعليمية والفعاليات والاجتماعات المختلفة، ستتغير الطريقة غير المباشرة إلى طريقة وجها لوجه. أما شركة "إس كيه إينوفيشن SK Innovation" ، فقد كانت موافقة قائد الفريق مطلوبة عند تناول الطعام بالخارج بين الأعضاء أو عند استخدام مطعم أو مقهى، ولكن بدءا من اليوم، سيتم تخفيف إرشادات الحجر الصحي في الشركة بحيث يمكن القيام بذلك بحرية.

وعلى الرغم من الحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامات عند استخدام وسائل النقل العام مثل الحافلات ومترو الأنفاق والمرافق المعرضة للعدوى مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين، فمن المتوقع أن تتغير الحياة اليومية للناس هنا في كوريا، حيث سيمكنهم خلع الكمامات، باستثناء بعض المرافق. وتمشيا مع هذا، بدأت صناعة البيع بالتجزئة تستعد بسرعة لجذب المزيد من المستهلكين. فبحسب دراسة استقصائية شملت 1666 مواطنا أجرتها غرفة التجارة والصناعة الكورية الشهر الماضي، أشار المشاركون إلى "انتشار الاستهلاك" بالإضافة إلى "استعادة الحق في التنفس" كآثار متوقعة بعد رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. وقد توقعت غرفة التجارة والصناعة الكورية أنه "إذا تم إلغاء ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على انتعاش معنويات المستهلكين وتنشيط الاقتصاد ككل". بمعنى آخر، عندما يخرج الناس ويقومون بأنشطة أكثر من ذي قبل، فمن المتوقع أن يشتروا الأشياء التي يحتاجون إليها للقيام بذلك. وربما تكون صناعة مستحضرات التجميل من أكثر الصناعات التي ترحّب برفع إلزامية ارتداء الكمامات، لأن الوجوه ستصبح بدون أقنعة، ومن ثم سيزداد شراء مستحضرات التجميل بشكل طبيعي.

في الواقع، عندما تم رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق العام الماضي، زادت مبيعات مستحضرات التجميل في المتاجر الكبرى بنسبة 30% مقارنة بالعام الأسبق. وبعد إعلان الحكومة عن إلغاء الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، عادت مبيعات مستحضرات التجميل للارتفاع بسرعة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع صناعة الأغذية والمشروبات أيضا تأثيرا إيجابيا من هذا الإجراء، لأنه عندما تزداد أنشطة الناس في الهواء الطلق، يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تناول الطعام بالخارج، ومع قضاء الناس وقتا أطول في المطاعم أو الحانات، يمكن أن تزيد مبيعات المشروبات. وفي هذه الأيام، يعيق ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة انتعاش الاستهلاك، والاقتصاد في حالة ركود بسبب عوامل مختلفة في الداخل والخارج. ولذلك يُنتظر أن تؤدي رفع إلزامية ارتداء الكمامات إلى استعادة الحياة اليومية للمواطنين شيئا فشيئا وتنشيط الاقتصاد.